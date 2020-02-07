صور .. مدينة الخانكة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار بقرب بحيرة عرب العليقات

أجرى العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، جولة بناءا على شكوى بعض أهالى عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه بعد تأكل وتساقط الصخور من تواجد مياه البحيرة أسفل الصخور.

وأشار "طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات بخصوص مرور القطار بجوار بحيره عرب العليقات للسعى لدرء الخطورة التى ببكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها وتمت معاينة المكان على أرض الواقع للسعى لتحديد الإجراءات اللآزمه.

وأضاف أنه تم التوجه بعد المعاينة الميدانية إلى مقر مكتب المقاولات المكلف حاليا بإجراء أعمال بالمنطقة ومن ضمنها إجراءات لترحيل شريط السكة الحديد وقد تم مقابله المشرف على التنفيذ لتلك الأعمال، وقد أفاد بأنه مخطط نقل شريط السكة حوالى 5 أمتار فى اتجاه سور الصوامع مع إنشاء خط آخر لخدمه الصوامع، وأنه سوف يتم العمل لترحيل خط السكة الحديد المسافة المحددة بعد الخط الموجود حاليا خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه تم ابلاغه بضرورة الوقوف علي آخر وضع للأعمال ليتثنى له تحديد الإجراءات اللاحقه التى سيقوم باتخاذها لضمان توفير الأمان الكامل لهذه المنطقة، حيث أنها مجاورة للبحيرة المياه ويتم مرور القطار بصفة يوميا عدة مرات وهو قطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر، ولايوجد خط بديل للقطار، حفاظا على سلامة المواطنين الذين يركبون القطار كذلك المارة بجانبه سواء طلاب المدارس أو أصحاب الأراضى الزراعية المجاورة لشريط السكة الحديد، ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.