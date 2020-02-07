سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مدينة الخانكة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار بقرب بحيرة عرب العليقات

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 ص
صور .. مدينة الخانكة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار بقرب بحيرة عرب العليقات
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، جولة بناءا على شكوى بعض أهالى عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه بعد تأكل وتساقط الصخور من تواجد مياه البحيرة أسفل الصخور.
 
وأشار "طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات بخصوص مرور القطار بجوار بحيره عرب العليقات للسعى لدرء الخطورة التى ببكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها وتمت معاينة المكان على أرض الواقع للسعى لتحديد الإجراءات اللآزمه.
 
وأضاف أنه تم التوجه بعد المعاينة الميدانية إلى مقر مكتب المقاولات المكلف حاليا بإجراء أعمال بالمنطقة ومن ضمنها إجراءات لترحيل شريط السكة الحديد وقد تم مقابله المشرف على التنفيذ لتلك الأعمال، وقد أفاد بأنه مخطط نقل شريط السكة حوالى 5 أمتار فى اتجاه سور الصوامع مع إنشاء خط آخر لخدمه الصوامع، وأنه سوف يتم العمل لترحيل خط السكة الحديد المسافة المحددة بعد الخط الموجود حاليا خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه تم ابلاغه بضرورة الوقوف علي آخر وضع للأعمال ليتثنى له تحديد الإجراءات اللاحقه التى سيقوم باتخاذها لضمان توفير الأمان الكامل لهذه المنطقة، حيث أنها مجاورة للبحيرة المياه ويتم مرور القطار بصفة يوميا عدة مرات وهو قطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر، ولايوجد خط بديل للقطار، حفاظا على سلامة المواطنين الذين يركبون القطار كذلك المارة بجانبه سواء طلاب المدارس أو أصحاب الأراضى الزراعية المجاورة لشريط السكة الحديد، ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
 
 
IMG-20200206-WA0116
 

IMG-20200206-WA0120
 

IMG-20200206-WA0121
 

IMG-20200206-WA0122
 

IMG-20200206-WA0123
 

 


القليوبيه

محافظه القليوبيه

سكه حديد

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة