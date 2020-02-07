صور ..محاضرات و تدريبات عملية عن تدابير السلامة بالمتحف المصرى الكبير

كتبت آمال رسلان

استعدادا لقرب انتهاء الاعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير و البدء في تجهيز فتارين العرض المتحفي في قاعه الملك توت عنخ امون ورفع القطع الأثرية الكبيرة علي الدرج العظيم، تمهيدا لافتتاحه، ينظم المتحف سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مجال السلامه والوقايه والأمن للعاملين لرفع الوعي لديهم للتعامل في المواقف الطارئة.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة موضحا ان هذه المحاضرات تشمل توعية العاملين عن كيفية اتخاذ التدابير و الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الموقع و عملية دخول فتارين العرض المتحفي و القطع الاثرية بالاضافة الي اتخاذ كافة تدابير الأمن و السلامة.

و اشار اللواء مفتاح ان المحاضرات تشمل جزء عملي و تطبيقي لتدريب العاملين علي كيفية و سرعة التصرف في حالة وقوع اية اخطاء بشرية او طبيعيةاو مواقف طارئه والأسلوب الأمثل لمجابهة هذه المواقف مثل التدريب علي الإطفاء السريع للحرائق واسلوب الإخلاء والتأمين.

جدير بالذكر انه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 ليعرض اثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة منها كنوز الملك توت عنخ امون و الذي يبلغ عددها اكثر من 5000 قطعة.

وبالتوازى مع ذلك تعمل وزارة السياحة والاثار فى المراحل النهائية لصياغة حملة ترويجية خارجية لمصر والتى سيكون شعارها المتحف المصرى الكبير المنتظر افتتاحه نهاية 2020، والتى ستنطلق قريبا فى عدد من الأسواق الخارجية الهامة بالنسبة لمصر، وقد يكون انطلاقها من خلال مشاركة مصر فى معرض السياحة الدولية ببرلين فى مارس المقبل.

وقال خالد العنانى أن تلك الحملة هامة جدا بالنسبة للترويج والتى تم اختيار المتحف الكبير الحدث الأبرز بالنسبة للسياحة والاثار هذا العام لتعريف العالم به، وتحقيق الترويج المطلوب له قبل الافتتاح، حيث جارى العمل على التصور النهائى للحملة والمحاور والأسواق التى ستعنل عليها، ومناقشة كافة تفاصيل مراحلها.

واجتمع العنانى قبل أيام مع فى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، و الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء في مجال التسويق والترويج، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.