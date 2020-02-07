سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..محاضرات و تدريبات عملية عن تدابير السلامة بالمتحف المصرى الكبير

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:11 م
صور ..محاضرات و تدريبات عملية عن تدابير السلامة بالمتحف المصرى الكبير محاضرات و تدريبات عملية عن تدابير السلامة والوقاية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعدادا لقرب انتهاء الاعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير و البدء في تجهيز فتارين العرض المتحفي في قاعه الملك توت عنخ امون ورفع القطع الأثرية الكبيرة علي الدرج العظيم، تمهيدا لافتتاحه، ينظم المتحف سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مجال السلامه والوقايه والأمن للعاملين لرفع الوعي لديهم للتعامل في المواقف الطارئة.
 
صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة موضحا ان هذه المحاضرات تشمل توعية العاملين عن كيفية اتخاذ التدابير و الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الموقع و عملية دخول فتارين العرض المتحفي و القطع الاثرية بالاضافة الي اتخاذ كافة تدابير الأمن و السلامة. 
 
و اشار اللواء مفتاح ان المحاضرات تشمل جزء عملي و تطبيقي لتدريب   العاملين علي كيفية و سرعة التصرف في حالة وقوع اية اخطاء بشرية او طبيعيةاو مواقف طارئه  والأسلوب الأمثل لمجابهة هذه المواقف مثل التدريب علي الإطفاء السريع للحرائق واسلوب الإخلاء والتأمين. 
 
جدير بالذكر انه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 ليعرض اثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة منها كنوز الملك توت عنخ امون و الذي يبلغ عددها اكثر من 5000 قطعة.
 
وبالتوازى مع ذلك تعمل وزارة السياحة والاثار  فى المراحل النهائية لصياغة حملة ترويجية خارجية لمصر والتى سيكون شعارها المتحف المصرى الكبير المنتظر افتتاحه نهاية 2020، والتى ستنطلق قريبا فى عدد من الأسواق الخارجية الهامة بالنسبة لمصر، وقد يكون انطلاقها من خلال مشاركة مصر فى معرض السياحة الدولية ببرلين فى مارس المقبل.
 
وقال خالد العنانى أن تلك الحملة هامة جدا بالنسبة للترويج والتى تم اختيار المتحف الكبير الحدث الأبرز بالنسبة للسياحة والاثار هذا العام لتعريف العالم به، وتحقيق الترويج المطلوب له قبل الافتتاح، حيث جارى العمل على التصور النهائى للحملة والمحاور والأسواق التى ستعنل عليها، ومناقشة كافة تفاصيل مراحلها.
 
واجتمع العنانى قبل أيام مع  فى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، و الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء في مجال التسويق والترويج، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.
 
IMG-20200207-WA0009
 
IMG-20200207-WA0010
 
IMG-20200207-WA0011
 
IMG-20200207-WA0012
 
IMG-20200207-WA0013

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

المتحف المصرى الكبير

وزارة السياحة و الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة