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صور.. فحص 1750 حالة وصرف أدوية مجانا فى قافلة طبية ببسيون

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:43 م
صور.. فحص 1750 حالة وصرف أدوية مجانا فى قافلة طبية ببسيون فحص المواطنين فى الغربية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا إن القافلة الطبية البيئية التي أرسلتها الجامعة إلى قرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، شهدت توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1750 حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية، وتم صرف الأدوية بالمجان لهم بقيمة 60 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد عتمان في بيان له اليوم الجمعة أن القافلة تأتي استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالي القرى والمراكز بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبها، قامت الدكتورة سحر هزاع بعمل ندوة توعية لأهالي القرية بالأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في إطار سلسلة الندوات التي يحرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليه الطب على تقديمها من خلال القوافل الطبيه بهدف التثقيف والتوعية للمواطنين بالمجالات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في فعاليات القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار  وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

 

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