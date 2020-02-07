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صور.. شفاء 28 شخصا بينهم 5 أطفال من فيروس كورونا فى ووهان الصينية

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:29 ص
صور.. شفاء 28 شخصا بينهم 5 أطفال من فيروس كورونا فى ووهان الصينية المتعافين من كورونا فى الصين
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن خروج 23 مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفى، بعد شفائهم عبر وسائل علاجية جمعت بين الطب التقليدى الصينى والطب الغربى فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى فى وسط الصين.

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كما أشارت الوكالة الصينية إلى شفاء 5 أطفال مصابين بفيروس كورونا فى هوبى بعد تلقيهم العلاج، وخرجوا من مستشفى فى مدينة ووهان، فى هوبى بوسط الصين، أمس الخميس، تراوحت أعمارهم بين عامين و14 عاما، حيث سيحتاجون إلى فترة حجر صحى تمتد لأسبوعين، وفقا لمستشفى ووهان للأطفال.

وقال فانج يو رونج، الطبيب بالمستشفى، إن عمل الجهاز المناعى لدى الأطفال غير ناضج، ما يجعلهم معرضين لعدوى الجهاز التنفسى بأعراض أكثر تنوعا.

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من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى فى السفينة إلى 61 شخصا.
 
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وأفادت وزارة الصحة، فى بيان، أن السلطات المعنية سوف تنقل الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا وجميع ركاب سفينة "دايموند برينسس" الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا، إلى المنشآت الطبية فى طوكيو ومقاطعات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا ومقاطعة شيزوكا وسط اليابان.
 
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ومن بين الـ41 شخصا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا 21 من اليابان وثمانية من الولايات المتحدة وخمسة من أستراليا وخمسة أشخاص من كندا وواحد من كل من الأرجنتين وبريطانيا.
 
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وفرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على سفينة "دايموند برنسيس" التى تحمل على متنها 2666 راكباً و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عامًا من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضى من مدينة ووهان الصينية.
 
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كورونا

الصين

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