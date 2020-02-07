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صور.. سقوط أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة بمطروح

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:29 م
صور.. سقوط أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة بمطروح أمطار - أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح، حاليا، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة، على  مناطق متفرقة، بمدن المحافظة والساحل الشمالي، وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، خلال  فترة المساء، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى عدم سقوط أمطار، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة.

وشهدت محافظة مطروح والساحل الشمالى، خلال اليومين الماضيين، تقلبات جوية، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد.

 يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطارالغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

 وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

 

 


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