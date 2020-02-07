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صور.. رئيس مدينة الطود بالأقصر يودع الوفود الشبابية بعد رحلات "إعرف بلدك"

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص
صور.. رئيس مدينة الطود بالأقصر يودع الوفود الشبابية بعد رحلات "إعرف بلدك" توديع الوفود
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء الخميس، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات توديع الوفود الشبابية النزيلة فى مقر المدينة الشبابية بمدينة الطود عقب الإنتهاء من رحلاتهم ضمن مبادرة "إعرف بلدك" بالأقصر وأسوان، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى انطلاق قطار مخصوص للشباب من محطة أسوان وقوفاً بمحطة إدفو ثم محطة الطود متجهاً إلى القاهرة.

وأشاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، خلال توديع قطار مخصوص الشباب على مجهود العاملين بسكك حديد الأقصر، لما لمسه من مستوى مميز وخدمات متطورة لحظة استقبال وتوديع الوفود الشبابية، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية، معبراً  عن سعادته بتلك الخطوة الهامة للمدينة بوصول ومغادرة أول قطار الشباب بعد قرار وزير النقل بالموافقة على توقف قطارات الشباب بالطود بدلاً من محطة الأقصر، حيث قال أنه قامت الوحدة المحلية للمدينة، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية ممثلاً عنها عبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية، ومحمود شحات، بالاستعدادات اللازمة لاستقبال أول الوفود لقطار الشباب، بتجميل ورفع كفاءة محطة سكك حديد الطود، وتواجد الشباب لمدة أسبوع فى الأقصر وأسوان وغادروا إلى العاصمة بعد نهاية رحلاتهم.

وكان قد أعلن العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أن وقوف قطار الشباب بمحطة الطود جاء خلال اللقاء مع اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وذلك بحضور ودعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأيضاً مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته بمدينة الطود والتي تفقد خلال زيارته المدينة الشبابية ومركز إعداد القادة ومركز شباب الطود وملاعب مركز شباب الحسينات، وأن رحلات أفواج قطار الشباب يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن زيارات ورحلات وفود قطار الشباب تهدف لتعريف شبابنا بالتراث والموروث الثقافى والفنى، وتاريخ مصرنا الحبيبة فى مختلف بقاع المحروسة.

 

توديع الوفود الشبابية (5)
توديع الوفود الشبابية 

 

توديع الوفود الشبابية (3)
توديع الوفود الشبابية 

 

توديع الوفود الشبابية (4)
توديع الوفود الشبابية 

 


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محطة سكك حديد الطود

مغادرة قطار شباب لمحطة الطود

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