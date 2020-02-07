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صور.. تحرير 154 محضرا فى حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:43 م
صور.. تحرير 154 محضرا فى حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر حملة مكبرة بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الاشغالات بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بشأن المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري والعمل على رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة وتعديات افتراش الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة، حيث تم التنسيق مع مديرية أمن الأقصر للقيام بتلك الحملة بناءاً على توجيهات أمنية من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب مدير الأمن اللواء عصام يس.

وأشرف على الحملة برفقة سكرتير مساعد الأقصر، كل من مساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، وضباط شرطة المرافق والبحث الجنائي وإدارة مرور الاقصر، والمسؤولين بمجلس مدينة الأقصر ورؤساء الأحياء، حيث تم استهداف مناطق أبو الجود وشارع الصنايع وشارع المدينة المنورة وشارع المنشية.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال طريق، و3 محاضر  بائع متجول، و56 إزالة إدارية، و8 محاضر نظافة عامة، ومحضر منشأة بدون ترخيص، كما تم ضبط 32 مضبوطات تم إيداعها بمجلس مدينة الأقصر، وفي مجال المرور تم ضبط 3 حالات بدون لوحات معدنية، و6 حالات سحب رخصة، و20 حالة تصالح فوري، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع المخالفات.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة كومير والعضايمة والدقيرة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وإستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة بعدد 4 حالات تعدى بمساحة 1575م2، والمتعدية على أراضي أملاك دولة ولاية آثار عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة، كما تم إرجاء عدد من الحالات لتقديمها أوراق تقنين، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ومهندسي الآثار، ورئيس قرية كومير، ومسئول المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

ضبط وتحرير 154 محضر وإزالة إدارية في حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر (5)
 
 
ضبط وتحرير 154 محضر وإزالة إدارية في حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر (4)
 
 
ضبط وتحرير 154 محضر وإزالة إدارية في حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر (2)
 
 
ضبط وتحرير 154 محضر وإزالة إدارية في حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر (3)

 


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