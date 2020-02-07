صور.. انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب مدينة سوهاج، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وثمّن محافظ سوهاج المبادرة الرئيسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان .

ومن جانبه وجه أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه للمبادرة، موضحا أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بسوهاج، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، مشيرا إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة .

وأشار مدير الرعاية الصحية بالصندوق إلى أن القافلة مكونة من عيادتين رمد وعيون وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة "ضغط، وسكر، وصيدلية، ونظارات طبية، كما تضم القافلة فريق طبي مكون من" 6 أطباء و4 تمريض، وصيدلي، وأخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى انه يتم توفير نظارات وأدوية طبية، وتحويل أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى سوهاج العسكرى.

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال المبادرة اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



المحافظ يتفقد فعاليات نور حياة



المحافظ يتفقد فعاليات نور حياة



المحافظ يتفقد فعاليات نور حياة



المحافظ يتفقد فعاليات نور حياة



المحافظ يتفقد فعاليات نور حياة