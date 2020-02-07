صور .. انطلاق مبادرة "لأنى رجل" للمساواة بين الجنسين بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مبادرة "لأني رجل" التي ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أن الحملة تضمنت لقاءات فردية قام بها فريق العمل الشباب المتطوع المكون من 10 شباب من جامعة الأسكندرية، واستهدفت اليوم 696 فرد من الرجال والسيدات والأطفال بالنادى الأولمبى المصرى.

وأشار بيان صادر من المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، إلى أن المبادرة تضمنت فاعليات للتوعية بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركة الرجل لها فى أمور حياتها اليومية ودعمها، كما تتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمراة فى كلا من العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، المشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار ختان الإناث، والتوعية بعقوبة التحرش.

وأوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع، أن حملة " لأنى رجل" تأتى استكمالا للحملات التى قام بها الفرع خلال عامى 2017 و 2018 و2019.

وأكدت ماجدة الشاذلى على أهمية العمل التطوعى و ضرورة دمج الرجال فى الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان فى المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال فى القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.

وأشارت إلى أن رسائل الحملة تضم حملات توعية تتمثل فى 8 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ومعاملة الزميلات فى العمل بإحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال.

الجدير بالذكر أن الحملة تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل لقاءات وندوات ودورةى كورة قدم خماسية.



الفاعلية



جانب من الحملة



حملات التوعية



حملة لانى رجل



