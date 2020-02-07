صور.. القارة القطبية الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى ارتفاع الحرارة

جنيف /أ ش أ/

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت القراءة 3 .18 درجة لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقا وهو 5 .17 درجة فى عام 2015.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - فى تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة - أنه تم تسجيل القراءة فى شمال القارة ويعتبر هذا الرقم غير طبيعى حتى خلال شهور الصيف الحارة فى الوقت الراهن فى الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية.

وقالت نوليس "إن محطة الأبحاث الأرجنتينية إسبيرانزا التى تقع على الطرف الشمالى للقارة القطبية الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا 3ر18 درجة، وهو ليس رقمًا تقترن به أنتاركتيكا عادة حتى فى فصل الصيف، وهذا يفوق الرقم القياسى السابق البالغ 5 .17 درجة والذى كان قد تم تسجيله فى عام 2015".

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تعد القارة القطبية الجنوبية المنطقة القريبة من أمريكا الجنوبية واحدة من أسرع الأماكن التى ترتفع فيها درجة حرارة الأرض، حيث زادت حرارتها بمقدار 3 درجات مئوية تقريبا على مدار الخمسين عاما الماضية، ونتيجة لذلك بدأت جميع الأنهار الجليدية فى المنطقة تقريبا بالذوبان.

كما يُشار إلى أن كمية الجليد المفقودة سنويًا من الغطاء الجليدى فى أنتاركتيكا زادت ستة أضعاف على الأقل بين عامى 1979 و2017.

وفى تقرير رئيسى صدر فى سبتمبر الماضى من اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، حذر الباحثون من أن مئات الملايين من الناس معرضون لخطر ذوبان الجليد فى المناطق القطبية على الكوكب وهو ما يرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر.