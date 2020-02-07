سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..الزراعة :قوافل بيطرية بالمجان بالمحافظات لعمل تلقيح صناعى للماشية

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:20 ص
صور ..الزراعة :قوافل بيطرية بالمجان بالمحافظات لعمل تلقيح صناعى للماشية علاج الماشية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قال  الدكتور هانى حسن مدير  معهد بحوث التناسليات ، بمركز البحوث  الزراعية بوزارة الزراعة  ،إنه  استمرارا لجهود  وزاره الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربيين في القرى الاكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمه المجتمع  استمرار  عمل القوافل  البيطرية  العلاجية للماشية  بقرى المحافظات  بالمجان .
 
 وأضاف هانى حسن ،  أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية  انتهى  من عمل قافله بيطريه مموله من ADP بمراكز محافظه بني سويف بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ،  وهيئه  الخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة  الحيوانية ،  وذلك في الفترة من 1فبراير  الي 6 فبراير 2020 في مراكز  بني سويف وببا واهناسيا والواسطى.
 
 وتابع  مدير  معهد التناسليات ،  أنه  بناء على تعليمات  السيد القصير  وزير الزراعة  واستصلاح الاراضى ،  والدكتور محمد سليمان  رئيس مركز البحوث الزراعية،  تقديم    الخدمة لصغار المربيين مجانا في القري الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات الغير سياديه والمسح الوبائي  للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي.
 
 وعمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية  واستخدامها في تغذيه الحيوان لخفض تكاليف تغذيه الحيوانات وعمل ندوه عن التحديات التي يواجهها الانتاج الحيواني وحل المشاكل التناسليه في القطعان الحلابه  و عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع الانتاجيه  في قاعه المؤتمرات بالمجلس المحلي لمدينه بني سويف.
 
 فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، تنظيم   القوافل البيطرية   بجميع محافظات  الجمهورية ،  بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ،  وهيئة  الخدمات البيطرية،  وصندوق التأمين علي الثروة  الحيوانية ، وذلك  تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام .
 
علاج الماشية (1)
علاج الماشية (1)

علاج الماشية (2)
علاج الماشية (2)

علاج الماشية (3)
علاج الماشية (3)

علاج الماشية (4)
علاج الماشية (4)

علاج الماشية (5)
علاج الماشية (5)

 


التناسليات الحيوانية

علاج الماشية

البحوث الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الزراعة تفتتح قريبا حديقة حيوانات الطفل بالجيزة على مساحة 2000 متر

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص

وزير الزراعة أمام البرلمان الثلاثاء.. النواب يواجهون سيد القصير بـ120 أداة رقابية.. ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة وغرامات الأرز والتسعير العادل للمحاصيل الأبرز.. ومواجهة الكلاب الضالة والأسمدة غير الصالحة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:50 م

وزارة الزراعة تجهز معاملها لفحص الأغذية المستوردة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:00 م

وزير الزراعة: تغير المناخ من أخطر القضايا المؤثرة فى التنمية المستدامة

الأحد، 02 فبراير 2020 12:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة