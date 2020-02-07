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صور.."الزراعة" إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى بـ3محافظات الشرقية الأعلى

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:04 م
صور.."الزراعة" إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى بـ3محافظات الشرقية الأعلى تعديات على الأراضى الزراعية
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير  الإدارة المركزية لحماية الاراضى  التابع لقطاع  الخدمات  والمتابعة الزراعية بوزارة  الزراعة ، عن إزالة  61  حالة تعدى  على الاراضى الزراعية  منها  محافظة الشرقية 55 حالة   على مساحة 4  افدنة  ، و5 بالقليوبية وحالة بالمنوفية  ،  مؤكدا   مواصلة  لجان   يومية  مرورية لحماية الاراضى ، لرصد وتتبع  أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية  بمحافظات الجمهورية ،  واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد  قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

 وقال  الدكتور عباس الشناوى رئيس   قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة  ،  في تصريحات لـ  "اليوم السابع "، إن  هناك تكليفات  من لحماية الاراضى  ومديريات  الزراعة  ، بعمل تقرير  يومى عن  عمل  لجان التتبع   ورصد حالات التعديات على الاراضى الزراعية  بالمخالفة ، متابعا  أنه يتم  تحويل جميع  مخالفات  التعديات لجهات التحقيق ، مشير الى  أن هدف اللجان  أيضا   للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى.

 وأوضح  " الشناوى  "، أن هناك تكليفات  الى الإدارة  المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

 كان السيد القصير  وزير الزراعة   واستصلاح الاراضى ، خلال لقائه    الأخير   مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، شدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك فى المهد قبل تفاقمها، مشيراً الى انه لا مجال للمجاملات ، ووجة  ببحث المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ، ومتابعة اللجان التى تتابع الزراعات الشتوية بمحافظات الجمهورية وحل مشاكل الفلاحين .

 كما  وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين فى الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها فوراً على ارض الواقع، لافتاً الى أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الارشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بان هناك دور حقيقى للجمعية الزراعية.

تعديات على الاراضى الزراعية (9)
تعديات على الاراضى الزراعية (9)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (8)
تعديات على الاراضى الزراعية (8)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (7)
تعديات على الاراضى الزراعية (7)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (1)
تعديات على الاراضى الزراعية (1)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (2)
تعديات على الاراضى الزراعية (2)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (3)
تعديات على الاراضى الزراعية (3)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (4)
تعديات على الاراضى الزراعية (4)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (5)
تعديات على الاراضى الزراعية (5)

 

تعديات على الاراضى الزراعية (6)
تعديات على الاراضى الزراعية (6)

 


حماية الاراضى

التعديات على الاراضى

مخالفات التعديات

اخبار مصر

اخبار اليوم

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