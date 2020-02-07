صور.. إزالة 4 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بكومير والعضايمة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة كومير والعضايمة والدقيرة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وإستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة بعدد 4 حالات تعدى بمساحة 1575م2، والمتعدية على أراضي أملاك دولة ولاية آثار عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة، كما تم إرجاء عدد من الحالات لتقديمها أوراق تقنين، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ومهندسي الآثار، ورئيس قرية كومير، ومسئول المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد قاد رجال مدينة إسنا، أمس الخميس، حملة أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 8 حالات تعدى بمساحة 15 قيراط و12 سهم متعدية على أراضى أملاك دولة تابعة لوزارة الأوقاف عبارة عن مساحات مزروعة بمحصول قصب السكر، حيث شارك فى الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات وإدارة الاوقاف، والمتابعة الميدانية بالمدينة، وإدارة أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.