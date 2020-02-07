"صحة المنوفية " : توعية 21 ألف مواطن لمواجهة الأمراض والفيروسات

أعلن الدكتور نصيف حفناوى العفيفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن اهتمام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية على تكثيف الندوات ورفع الوعي الصحي المجتمعي لمواجهة الأمراض والسلوكيات الخاطئة التى تؤثر على حياة الفرد والأسرة .
وأوضح العفيفى"، أنه كان على رأس تلك الأولويات نشر الوعي الصحي السليم عن مرض " كورونا المستجد " وطرق الوقاية من المرض ، ونشر المعلومات الصحية السليمة لجميع أفراد المجتمع.
وأشاروكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورة هاله زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، ومحافظ المنوفية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والدكتورة هاله علام مدير عام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.
وأكد العفيفى، أن تلك الفاعليات إستهدفت فيها ادارة الإعلام والتربية السكانية التوعية الصحية عن مرض الكورونا ، قرابة 21 الف مواطن من أبناء محافظة المنوفية، فى غضون إسبوع من إنطلاق حملات التوعية ، وكان لمسئولى الإعلام بوحدات طب الأسرة بقرى مراكز المحافظة الدور الهام فى نشر رسالة التوعية الصحية ، وتقديم الإرشادات الصحيحة للوقاية من الكورونا بجميع قرى محافظة المنوفية داخل الوحدات الصحية وخارجها .
وتستمر ندوات التوعية بجميع أرجاء المحافظة ، للحفاظ على حياة آمنة للفرد والأسرة والمجتمع خالية من الأمراض ، والإرتقاء بوطننا الحبيب .
يذكر أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، نفى وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل اى مستشفى من مستشفى محافظة المنوفية.
جاء ذلك على خلفية انتشار منشور على موقع فيس بوك أثار القلق بين مواطني المنوفية، حيث نشر تواجد سيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى أشمون العام، عائدة من الصين مرورا بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وتبين لدى وصولها المنوفية إصابتها بالمرض وأنها محتجزة داخل مستشفى أشمون العام، وأكد الحفناوى ، ان ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعة.
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