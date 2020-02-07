سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنوفية " : توعية 21 ألف مواطن لمواجهة الأمراض والفيروسات

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:49 م
"صحة المنوفية " : توعية 21 ألف مواطن لمواجهة الأمراض والفيروسات ندوات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور نصيف حفناوى العفيفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن اهتمام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية على تكثيف الندوات ورفع الوعي الصحي المجتمعي لمواجهة الأمراض والسلوكيات الخاطئة التى تؤثر على حياة الفرد والأسرة .

وأوضح العفيفى"، أنه كان على رأس تلك الأولويات نشر الوعي الصحي السليم عن مرض " كورونا المستجد " وطرق الوقاية من المرض ، ونشر المعلومات الصحية السليمة لجميع أفراد المجتمع.
 
وأشاروكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورة هاله زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، ومحافظ المنوفية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والدكتورة هاله علام مدير عام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.
 
وأكد العفيفى، أن تلك الفاعليات إستهدفت فيها ادارة الإعلام والتربية السكانية التوعية الصحية عن مرض الكورونا ، قرابة 21 الف مواطن من أبناء محافظة المنوفية، فى غضون إسبوع من إنطلاق حملات التوعية ، وكان لمسئولى الإعلام بوحدات طب الأسرة بقرى مراكز المحافظة الدور الهام فى نشر رسالة التوعية الصحية ، وتقديم الإرشادات الصحيحة للوقاية من الكورونا بجميع قرى محافظة المنوفية داخل الوحدات الصحية وخارجها .
 
وتستمر ندوات التوعية بجميع أرجاء المحافظة ، للحفاظ على حياة آمنة للفرد والأسرة والمجتمع خالية من الأمراض ، والإرتقاء بوطننا الحبيب .
 
يذكر أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، نفى وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل اى مستشفى من مستشفى محافظة المنوفية. 
 
جاء ذلك على خلفية انتشار منشور على موقع فيس بوك أثار القلق بين مواطني المنوفية، حيث نشر تواجد سيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى أشمون العام، عائدة من الصين مرورا بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وتبين لدى وصولها المنوفية إصابتها بالمرض وأنها محتجزة داخل مستشفى أشمون العام، وأكد الحفناوى ، ان ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعة.
 
 
 
 
 
 

 


صحة المنوفية

توعية

مواجهة

الأمراض

الفيروسات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة