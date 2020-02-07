"صحة المنوفية" تنفى وجود أى إصابات بفيروس "كورونا"

المنوفية - محمود شاكر

نفى الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل أى مستشفى في محافظة المنوفية.

جاء ذلك على خلفية انتشار منشور على موقع فيس بوك أثار القلق بين مواطني المنوفية، حيث ادعى المنشور تواجد سيدة تدعى زينب مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى أشمون العام، عائدة من الصين مرورا بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وتبين لدى وصولها المنوفية إصابتها بالمرض وأنها محتجزة داخل مستشفى أشمون العام.

وأكد الحفناوى أن ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعة قام البعض بنشرها لإثارة الشك داخل نفوس المواطنين.

من جانبه قال الدكتور أسامة الفيومي، مدير مستشفى أشمون العام، أنه لا صحة لوجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى، مؤكدا أنها مجرد شائعة.

كانت الإدارة الطبية في منوف بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة منوف، نظمت ندوة للتوعية بمرض الكورونا المستجد وطرق الوقاية بمقر المجلس في منوف، بحضور المهندس خالد عيد مسئول المكتب الفني ومنسق عام رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمود قصد مساعد مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والدكتورة لمياء الحفناوي مسئول الترصد والطب الوقائي بالإدارة الطبية وحضور مراقب أول ومسئول الإعلام والتربية السكانية بالإدارة الطبية وحضور مُمثلي الوحدات المحلية بقرى مركز منوف.

وتم التوعية بالمرض وطرق انتقال العدوى المحتملة وكيفية حماية الفرد والأسرة من الإصابة بالمرض وكذلك سائر الأمراض الفيروسية المصيبة للجهاز التنفسي، وتم التأكيد على تحرى الدقة فيما يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والحرص على أن يكون مصدر المعلومة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .

الجدير بالذكر أن الندوة تأتي استكمالا لحملات التوعية عن الكورونا بالمحافظة برعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة وتُقام تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة والدكتورة هاله علام مدير عام إدارة الإعلام والتربية السكانية.