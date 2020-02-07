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صالات الجيم قد تكون أرضا خصبة للجراثيم مهما ارتفع مستواها..وهذه طرق الوقاية

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 م
صالات الجيم قد تكون أرضا خصبة للجراثيم مهما ارتفع مستواها..وهذه طرق الوقاية صالات الجيم
كتبت إيناس البنا

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جرثومة الجمنازيوم هى شكل من الفيروسات والبكتيريا، التى تشكل خطرا حقيقيا إذا لم تكن حذرا للغاية، وقد تحتاج إلى ممارسة بعض التدابير الاحترازية لتكون آمنة، فمن الآن يجب ألا تتأثر بالمظهر الفخم لصالة الألعاب الرياضية التى يمكن أن تكون أرضًا خصبة للجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تؤثر على صحتك.
 
ووفقا لاستطلاع رأي في المركز الطبي الجامعي نيو أورلين، فإن رواد الصالة الرياضية لا يتبعون ممارسات صحية صحية للغاية، فأكثر من نصف  رواد صالة الألعاب الرياضية لا يغسلون أيديهم بعد الذهاب إلى الحمام.
 
وقال 35 ٪ من الرجال إنهم لم يمسحوا أبدا آلات الوزن النظيف بعد استخدامها ، وأجاب أكثر من 25 ٪ من النساء أنهم لم يمسحوا أجهزة القلب أبدا، علاوة على ذلك ، فإن 38.4 ٪ لا يمسحون المعدات في فترة ما بعد الظهيرة و 21.2 ٪ لا يقومون بذلك في وقت متأخر من المساء.
 
 بعض الإصابات التي قد تلتقطها في صالة الألعاب الرياضية

الالتهابات الفطرية

هذا شائع جدا، فيمكنك الحصول على إصابة القدم للرياضي وحكة  من غرفة خلع الملابس، لأن هذه الفطريات تزدهر في البيئات الرطبة والرطوبة، ولهذا السبب تحتاج إلى التغيير بمجرد وصولك إلى المنزل.

الفيروسات

 

تحتاج إلى ارتداء الأحذية للحفاظ على فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذى قد  يزدهر أيضا في البيئات الرطبة والرطوبة، وقد تحتاج أيضًا إلى إبقاء فيروس الهربس البسيط بعيدًا فهو احد  فيروسات الجهاز التنفسي المحمولة جوا.

خطوات لابعاد الجراثيم من صالات الرياضة 

 

يقول الباحثون أن أكثر أنواع العدوى شيوعا في الصالات الرياضية تأتي من بكتيريا ستاف،  فيمكن لهذه البكتيريا أن تزدهر على الآلات والأوزان  وكذلك على المقاعد وغرف تخزين الملابس .
 
يمكنك تقليل التعرض لبكتيريا أو الجراثيم من خلال :
  •  اتباع روتين غسل اليدين الأساسي للحد من خطر الإصابة الجلد. 
  • ابقي يديك بعيدًا عن وجهك أثناء التمرين. 
  •  ارتداء الأحذية ومسح المعدات قبل وبعد استخدامها. 
  • يجب عليك أيضًا إحضار المناشف الخاصة بك لتقليل خطر إصابتك بالعدوى.
  •  استخدم دائمًا مناديل أو بخاخات مضادة للبكتيريا ولا تشارك الأشياء الشخصية مثل المناشف. 
  • تأكد من الاستحمام بعد التمرين للتأكد من غسل أي جراثيم متبقية.

الجيم

الجراثيم

الألعاب الرياضية

الساونا

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