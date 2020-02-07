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"شعبة الخضروات" : محصول الثوم المصرى فى الأسواق خلال 15 يوما

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
"شعبة الخضروات" : محصول الثوم المصرى فى الأسواق خلال 15 يوما ثوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، أن نتاج محصول الثوم المحلى سيظهر في الأسواق خلال 15 يوما بحد أقصى ، مشيرا الى ان عمليات استيراد الثوم متوقفة منذ أكثر من شهر حيث أن الكميات الإضافية التي كانت تضخ في السوق لا تتعدى 5% من حجم الاستهلاك المصرى .

وقال النجيب،  في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "  أن الشعبة طالبت جميع التجار بمنع السفر الى الصين تحت أى ظروف بسبب انتشار وباء كورونا  ، لافتا الى الثوم المستورد الموجود فى الأسواق عبارة عن شحنات دخلت البلاد قبل بداية العام أى قبل تفشى المرض فى الصين.

والجدير بالذكر أن أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن مصر استوردت من الصين نحو 9 آلاف و461 طن وفقا للنشرة السنوية للتجارة الخارجية، والتي تحتوي على كافة البيانات التفصيلية للصادرات والواردات المصرية من الصين بنهاية 2018، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني و691 ألف دولار.

 

ويشير التوزيع الوارد في النشرة السنوية لواردات مصر من الثوم، أن مصر استوردت ثوم طازج أو مبرد بكمية بلغت نحو 642 طن، بقيمة 154 ألف دولار، يليها ثوم لغير البذار طازج أو مبرد بكمية بلغت نحو 8 آلاف و278 طن، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني و288 ألف دولار، ثم واردات من ثوم "مجفف كاملا أو مقطع أو مشرح أو مكسر أو مسحوق" بكمية بلغت نحو 541 طن، بقيمة بلغت 249 ألف دولار.

 


الثوم

اخبار اقتصاد

سوق العبور

كورونا

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