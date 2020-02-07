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شرطة باريس تحظر مظاهرة لحركة "السترات الصفراء" غدا

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:11 م
شرطة باريس تحظر مظاهرة لحركة "السترات الصفراء" غدا السترات الصفراء
رويترز

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حظرت شرطة باريس اليوم الجمعة مظاهرة يعتزم محتجو "السترات الصفراء" تنظيمها فى وسط العاصمة الفرنسية غدا السبت، وقالت الشرطة فى بيان إن المظاهرة المزمع تنظيمها غدا السبت يمكن أن تتسبب فى اضطراب فى الشوارع فى الوقت الذى يعتزم فيه المحتجون المشاركة فى مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق.

ومنذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" فى نوفمبرعام 2018 تحول كثير من المظاهرات إلى عنف واشتباكات مع الشرطة، وعلى الرغم من انحسار أعداد المحتجين منذ أسوأ اضطرابات وقعت فى ديسمبر 2018 استمر المحتجون فى التجمع يوم السبت من كل أسبوع للاحتجاج على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التى يقولون إن سياساتها تحابى الأثرياء.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس السبت الماضى، اشتباكات عنيفة بين فريق من المتظاهرين من حركة السترات الصفراء التى انطلقت منذ اكثر من عام، و قوات الشرطة الفرنسية، وأشارت الداخلية إلى أن المتظاهرين هم من تعمدوا خلق الاشتباكات متهمين بشكل خاص مجموعات "البلاك بلوك" التى تتصدر أى مسيرة وتتعمد إثارة العنف والشغب.

وبدورها أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وأوقفت 15 شخصا خلال التظاهرات التى اندلعت من جديد بعدما عاد الآلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة للتظاهر في شوارع باريس.

وأطلق المتظاهرون هتافات ضد الشرطة والرئيس إيمانويل ماكرون ومشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد والذي أدت التعبئة ضده إلى أطول إضراب لقطاع النقل شهدته فرنسا في العقود الأخيرة.

ويندرج التحرك في إطار التظاهرات الأسبوعية التي تجريها الحركة  " السترات الصفراء" كل يوم سبت منذ نوفمبر 2018، والتي زاد زخمها مؤخرا بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وأعلنت الشرطة توقيف 15 شخصا بعدما حاول عناصرها تفريق تجمع على رأس تظاهرة في باريس.

وهتف المتظاهرون "الشوارع لنا"، و"ماكرون نحن آتون إليك، في منزلك".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما رشق المتظاهرون عناصرها بمقذوفات

وتأتي التظاهرات في اليوم الخامس والأربعين من إضراب شمل السكك الحديدية وقطارات المترو وأثار غضب الملايين ممن يعتمدون على وسائل النقل المشترك في تنقلاتهم، خاصة في باريس.

إلا أن وتيرة حركة القطارات تحسّنت كما أن سائقي قطارات المترو الباريسي قرروا تعليق تحركهم اعتبارا من يوم الإثنين 20 يناير وفق ما أعلن اتحادهم اليوم السبت.

وتسمح أنظمة التقاعد الخاصة على سبيل المثال لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في سن مبكرة، وتمنح تقديمات لعمال القطاع العام والمحامين والمعالجين الفيزيائيين وموظفي دار الأوبرا في باريس.

ويقول معارضو مشروع الحكومة إنه سيجبر ملايين الأشخاص على العمل لمدة أطول مقابل راتب تقاعدي أقل.

وانضمت نقابات قطاع النقل إلى حركة "السترات الصفراء" التي تتهم ماكرون بالانحياز للنخب على حساب الشعب وابناء الأرياف والقرى.


السترات الصفراء

فرنسا

باريس

ماكرون

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