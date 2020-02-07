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شاهد.. والد الننى وخال محمد صلاح وشقيقة المحمدى فى حفل تكريم الرياضيين بالمحلة

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:20 م
شاهد.. والد الننى وخال محمد صلاح وشقيقة المحمدى فى حفل تكريم الرياضيين بالمحلة حفل تكريم الرياضيين بالمحلة
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذى تم افتتاحه اليوم فى حفل شعبى بعد توقف استمر 27 عاما بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حضور كل من عبد العزيز البمبى خال اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول، والكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولى محمد النني، وأميرة المحمدى شقيقة اللاعب الدولى أحمد المحمدى لاعب نادى أستون فيلا فى حفل افتتاح المسرح، والذى سيشهد تكريم الرياضيين من أبناء محافظة الغربية والذين حققوا نجاحات كبيرة فى الألعاب الفردية والجماعية فى البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية.

ومن بين المكرمين شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محمد صبحى حارس مرمى منتخب الشباب، واللاعبون محمد صلاح وأحمد المحمدى ومحمد الننى أبناء محافظة الغربية، وعمر عبد الله لاعب نادى غزل المحلة فى عصرها الذهبى، خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة، ولاعبى نادى 23 يوليو.

وكان مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد خرج للنور مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 27 عاما ضربه فيها الإهمال وانتشرت فيه الطيور الجارحة والحشرات والفئران، إلى أن تم ترميمه وإحلاله وتجديده بالكامل بالجهود الذاتية وتجهيزه بالفرش والكراسى والإضاءات والأصوات، وتجديد خشبة المسرح مرة أخرى.

وافتتح الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، المسرح بعد تطويره بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، ونواب البرلمان بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بمدينة المحلة، وقام المحافظ بإزاحة الستار عن حجر الرخام المدون عليه تاريخ إنشاء المسرح فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وضع أركان حرب صلاح سالم حجر الأساس لقاعة 23 يوليو ودار التحرير برئاسة البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر فى 27 يوليو 1955. وتزينت جدران المسرح بصور زعماء مصر وعدد مم الفنانين.

ويشهد المسرح عروضا فنيه لفريق الكورال، وقام الفريق بتقديم عدد من الأغانى الوطنية يعقبها عرض لفنى لذوى الهمم ثم تكريم رموز الرياضة من أبناء محافظة الغربية فى الرياضات المختلفة والذين حققوا بطولات لمصر فى الفترة الماضية، منهم شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وحارس مرمى منتخب الشباب الكابتن محمد صبحى وعدد كبير من لاعبى المنتخب، واللاعبين فى الألعاب الفردية أبناء محافظة الغربية.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صرح فنى وثقافى كبير، أقيم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووضع حجر الأساس لهذه القاعة "مسرح 23 يوليو" والتى تقع فى أهم ميادين المحلة الكبرى، وكان منبرًا للتنوير والثقافة ونشر الوعى والفنون لأهالى المحلة وتوابعها، ومحافظة الغربية.

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حفل تكريم الرياضيين بالمحلة (2)
 
حفل تكريم الرياضيين بالمحلة (3)
 
حفل تكريم الرياضيين بالمحلة (4)
 
حفل تكريم الرياضيين بالمحلة (5)
 
حفل تكريم الرياضيين بالمحلة (6)

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مسرح 23 يوليو بالمحلة

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