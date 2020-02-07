شاهد أحدث ماكينة فى العالم لجمع محاصيل الرمان والتفاح والبرتقال

رسالة ألمانيا - عبد الحليم سالم

تتنافس عشرات الدول الصناعية فى إظهار ما لديها من قدرات تكنولوجية يمكنها مواكبة السرعة المذهلة فى مختلف المناحى، حيث تحرص تلك الدول على عرض الماكينات فى أكبر المعارض الدولية، ولا سيما فى مجال الزراعة.

هنا فى العاصمة الألمانية برلين، عرضت إحدى الشركات الإيطالية واحدة من أحدث الماكينات فى العالم لقطف البرتقال والرمان والتفاح تحمل اسم "بيوما".

الماكينة التى تم عرضها فى معرض فروت لوجستيكا لصادرات الخضر والفاكهة، يقدر سعرها بنحو 75 ألف دولار بحسب أحد مسئولى الشركة، ويمكنها جمع الثمار وغسلها وتعبئتها فى آن واحد وبكميات كبيرة، أى تقوم بعمل 3 آلات مرة واحدة.

وبحسب مسئول الشركة لـ"اليوم السابع"، فإن الماكينة تقوم بعمل العشرات من العمال فى المزارع، مما يوفر الأجور، بجانب ضمان الجودة العالية فى أداء المهام، لافتا إلى أن الماكينة تقوم بالسير فى الزراعات على 4 عجلات وهى بوزن 2500 طن، ويمكن أن يعمل عليها إما 4 أفراد، أو 6 أفراد.

وحول أهمية تلك الماكينة، أوضح أنها تجمع عشرات أضعاف ما يمكن للعمال جمعه، بجانب عدم الحاجة إلى نقل الثمار من مكان لمكان، وبالتالى عدم تعرضه للتلف والحفاظ على جودته علاوة على توفير قيمة النقل مع سرعة الإنجاز، موضحًا أنه يمكن استخدامها فى المساحات الزراعية الكبيرة، ولا سيما أنه يمكنها السير بين الأشجار بسهولة.

جدير بالذكر أن معرض فروت لوجستيكا يشهد منافسة بين الشركات العالمية لتصنيع معدات وآلات زراعية تساهم فى خفض قيمة المنتج مما يزيد من قدرته التنافسية.