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سيبها علينا.. مأساة عجوز تحاصرها مياه المجارى والفئران فى بورسعيد

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:24 ص
سيبها علينا.. مأساة عجوز تحاصرها مياه المجارى والفئران فى بورسعيد المجارى تحاصر السيدة المسنة
بورسعيد محمدفرج

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أم هاشم أحمد الشعبانى 65 سنة تعيش فى عزبة "هاجوج" العشوائية التى تقع جنوب بورسعيد بالكيلو 4,5 منذ 27 عاما، تحملت مسئولية أولادها بعد وفاة زوجها، ورغم ظروف الحياة الصعبة زوجت أولادها البنات ثم زوجت نجلها معها فى المسكن منذ 8 سنوات لعدم مقدرته على نفقات الزواج ورغم ذلك لم تحصل على مسكن بديل بمنطقة النورس .

وتقول أم هاشم، لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة أعلنت عن عزمها تطوير المناطق العشوائية بمنطقة "الجناين" وعزبة "هاجوج" و"الإصلاح" وتم حصرها من قبل حى الجنوب فى 2011 وفى 2016 فضلا عن وجود عداد كهربائى باسمى يؤكد مدى إقامتى على مدار 27 سنة من خلال كل المستندات التى قدمتها للجنة التظلمات ولم يدرج اسمى ضمن المستحقين حتى الآن .

ومن خلال جولة "اليوم السابع" رصدت مسكن غير آدمى تغمره مياه المجارى والروائح الكريهة التى تزكم الأنوف والناموس والحشرات الزاحفة والفئران التى تكشر عن أنيابها وتعقرأطفال فى عمر الزهور رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت للجهات المعنية للتدخل لإنقاذ أطفال أبرياء بلا مأوى بعزبة "هاجوج" ولكن دون جدوى .

وناشدت أم هاشم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لفحص المستندات التى تؤكد مدى أحقيتها في مسكن بديل طبقا للشروط المعلنة من قبل لجنة التظلمات برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد للمحافظة والتى من بينها عداد الكهرباء الذى يؤكد إقامتى على مدار 27 سنة .

للتواصل ت / 01223850942

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