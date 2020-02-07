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سلطات مطار القاهرة تعزل 13 راكبا بسبب شهادات الحمى الصفراء

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:09 ص
سلطات مطار القاهرة تعزل 13 راكبا بسبب شهادات الحمى الصفراء فرق الحجر الصحي في مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة 13 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا وغانا على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
 
وصرحت مصادر بالحجر الصحى بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 5 ركاب من جنسيات وإعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، كما عثر أطباء الحجر الصحى على 6 ركاب لا يحملون نفس الشهادات الطبية فور وصولهم من السودان، وكذلك راكب قادم من غانا على الطائرة المصرية.
 
وأضافت المصادر أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى أمر بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.
 
يذكر أن وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارئ للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى واتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية.
 
وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.

مطار القاهرة

الحجر الصحي

الحمي الصفراء

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