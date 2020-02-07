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سقوط "مسجل خطر" بحوزته 54 طربة حشيش بجنوب سيناء

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:43 م
سقوط "مسجل خطر" بحوزته 54 طربة حشيش بجنوب سيناء المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية جنوب سيناء، في ضبط "مسجل خطر" وحوزته 54 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر، بمديرية أمن جنوب سيناء، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك مخزن خردة - مقيم أبو صوير دائرة قسم شرطة رأس سدر، ومحل إقامته الأصلي محافظة الدقهلية - مسجل شقى خطر سرقات عامة ، وسبق اتهامه فى ١٤قضية)، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (٥٤ طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وذلك حال تواجده بمنطقة أبوصويره دائرة القسم.

 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

 

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


حشيش

تجارة المخدرات

مديرية امن سيناء

اخبار الحوادث

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