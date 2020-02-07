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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 7-2-2020

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:14 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 7-2-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 7-2-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-02-01 1 دولار أمريكى = 3.7517 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-02-02 1 دولار أمريكى = 3.7518 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-02-03 1 دولار أمريكى = 3.7519 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-02-04 1 دولار أمريكى = 3.7517 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-02-05 1 دولار أمريكى = 3.7517 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
2020-02-06 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-07 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 

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