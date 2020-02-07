رى أسوان: إستئناف العمل فى تأهيل ترعة الرديسية بهدف ترشيد مياه الري

أسوان - صلاح المسن

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، استأنفت العمل فى تأهيل ترعة الرديسية بمركز إدفو بأسوان، وتأتى أعمال تأهيل الترعة ضمن حزمة من المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى، فى إطار خطة عاجلة للحفاظ على المجارى المائية وضبط القطاعات التصميمية بهدف ترشيد مياه الرى وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقوية وتدعيم الجسور ورفع كفاءة سريان المياه بالمجارى المائية.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع" أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تقوم فى هذا الإطار بأعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها، وكذلك إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة الرئيسية وترعة درا.

وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية، إلى أن هذه الأعمال تأتى بتوجيهات المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

كان قد أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بأنه تم تفقد الأعمال الجارية لتأهيل ترعة وادى الصعايدة والمقرر إنهاء جميع أعمال المشروع الذى يهدف إلى تحسين حالة الرى بكامل زمام هندسة وادى الصعايدة الذى يبلغ 30 ألف فدان، يأتى ذلك من خلال توسيع الترعه الرئيسية وإنشاء قناطر الحجز وافمام الترع وأعمال الإحلال والتبطين والتدبيش للقطاعات التأهيل، وكما تم تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وادى الرديسية بهندسة ادفو شرق.

وكان المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، قام بجولة ميدانية، برفقة المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، ومديرى هندسات الرى ادفو شرق ادفو غرب والصعايدة و المهندسين رؤساء الأقسام بالهندسات على زمام هندسات الرى بادفو، والتقى بعدد من المنتفعين بمشروع وادى الصعايدة واستمع إلى شكواهم ووجه بضرورة سرعة حسم الشكاوى المشروعة فى إطار أحكام القانون ونظام إدارة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة .