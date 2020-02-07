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رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 4 مدن بمحافظة قنا

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:29 م
رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 4 مدن بمحافظة قنا رفع تراكمات القمامة
فريق المحافظات

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن المحافظة قامت برفغ 141 طن مخالفات قمامة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة "لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذى طالما تميزت به محافظة قنا قامت الوحدات المحلية لمدن نجع حمادى وقنا ودشنا ونقادة.

فى مدينة نجع حمادى ذكر أحمد وزيرى إنه تم رفع 79طن مخلفات وتراكمات قمامة منها 35 طن بطريق نجع قابول و 22 طن بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و 22طن بطريق الجناحية.

وذكر اشرف أنور رئيس مدينة قنا أنه تم رفع 30 طن مخلفات وقمامة ونواتج تطهير ترع بقرية ابنود .

وأوضح عبدالراضى عربى رئيس مدينة دشنا انه تم رفع 22 طن بالوحدة المحلية لقريه ابومناع بحرى.

وفى مدينة نقادة ذكرت المهندسة فاطمة احمد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لمجلس المدينة نجحت فى رفع 10طن مخلفات وقمامة بمنطقة عمارات الزهور بالشيخ حسين تخللها رفع عشش الطيور بجوار العمارات السكنية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين كما يجرى استكمال اعمال الاناره بدايرة مجلس قروي البحرى قمولا من كوبري السدر حتى دويح ومدخل دنفيق الغربى الملاح بطول 2 كم .

فى سياق مختلف عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اجتماع موسعا مع رؤساء ومديرى المصانع والشركات الخاصة بالمحافظة لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ فى التعيينات الخاصة بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، واسعد اشرف مدير مديرية القوى العاملة.

أكد محافظ قنا على ضرورة أن تقوم المصانع والشركات بإرسال كشوف بعدد الوظائف المطلوبة بها الي مديرية القوى العاملة مؤكدا على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع نظرا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال.


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