سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال": مؤتمر لوضع آلية لتسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:20 م
"رجال الأعمال": مؤتمر لوضع آلية لتسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستعقد خلال الفترة المقبلة، مؤتمرا لمناقشة رؤية مجتمع الأعمال حول الأسعار الحالية للطاقة الموردة للمصانع، سواء الكهرباء أو الغاز، للتعرف على رؤيتهم عن الأسعار الحالية، سواء كانت جيدة أم يجب إعادة النظر فيها، وآلية دعم الصناعات المختلفة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز بجانب خطط الدولة المستقبلية فى مجالات الإنتاج والاستكشافات عن الغاز والبترول.
 
وأوضح جنيدى، لـ"اليوم السابع"، أن توريد الغاز للمصانع بسعر أعلى من 4.5 دولار يحقق ربحية للدولة، في حين أنها تبيعه لمحطات إنتاج الكهرباء بسعر مدعم يصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، منوها إلى مقترح اللجنة السابق طرحه بضرورة تطبيق آلية تسعير المحروقات على تسعير الغاز للمصانع دورياً كل 3 أشهر ووفقاً للأسعار العالمية وتكلفة إنتاج الغاز محلياً، واستراتيجيات وخطط الدولة بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، لأن نظام آلية التسعير للمحروقات يحقق المصالح لكافة الأطراف سواء المستثمرين فى مجال الطاقة أو الصناع والمنتجين.  
 
 
وأشار "جنيدى"، إلى إعداد اللجنة مذكرة لعرضها على وزير البترول طارق الملا، تتضمن إعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة أسعار الغاز للأغراض الصناعية، والتى تحقق أعلى قيمة مضافة لأسعار الطاقة عالميا وعرضها على وزير البترول خلال مؤتمر الطاقة.
 
وأكد رئيس اللجنة، أن استكمال الدولة لمنظومة رفع الدعم عن الطاقة هو المسار الصحيح لتشجع الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة وتحويل مصر إلى مركز اقليمى ودولى فى انتاج وتوزيع الطاقة ولا بديل عن استكمال منظومة رفع الدعم طبقا لتوجهات الدولة الاستراتيجية باعتباره علاج جذرى لمشكلة الدعم ويجذب الاستثمار فى مجالات انتاج الطاقة المختلفة.
 
وخلال أكتوبر الماضى، اجتمعت اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الغاز للمصانع، واستقرت بحسب ما تضمنه قرار رئيس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 على تقليص السعر للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى السابق، إلى 6 دولارات لمصانع الأسمنت و5.5 دولار للحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، وأشاد وقتها مصنعون بالقرار، ولكن طالبوا بمزيد من التخفيض. 
 

رجال الاعمال

أسعار الغاز

غاز

صناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أفران الحديد تشكو من نار الأسعار.. لماذا ندعم المستوردين ونرهق الصناعة الوطنية؟.. ملف تسعير الغاز يهدد المصانع المتكاملة لصالح مستثمرى الدرفلة.. الفاتورة 183% من السعر العالمى والأعباء 1000 جنيه زيادة للطن

الخميس، 06 فبراير 2020 05:32 م

مصادر : البترول تجرى دراسات لإعادة تقييم سعر الغاز للمصانع

الخميس، 06 فبراير 2020 02:10 م

خبير اقتصادى: الدولة تدعم الصناعة وخفض أسعار الغاز يزيد الإنتاجية

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 ص

خفض أسعار الغاز للمصانع يؤدى إلى توسعات استثمارية جديدة

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة