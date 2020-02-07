رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق المنصة الاليكترونية "حجز السيارات"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إطلاق منظومة ميكنة وحدة السيارات لمنصة اليكترونية لحجز مواعيد السفر من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تفعليها بداية من الفصل الدراسي الثاني ويأتي هذا فى إطار خطة التحول الرقمي للجامعة واستعدادات وحدة تطوير المشروعات واللجنة العليا لتطوير البرامج بذراعها المعتمدة حديثا بقرار وزاري " وحدة تطوير البرمجيات" والفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.
وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له اليوم الجمعة أنه من خلال هذه المنصة يمكن إتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر، ليتمكن اعضاء هيئة التدريس من الدخول إليه وتسجيل بياناتهم.
وأكد الدكتور منصور، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدارسى الثاني من حيث صيانة المدن الجامعية وإمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب وصيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات، والانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.
وكان الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف، قد أعلن أن 10 الاف طالب وخريج من أبناء الجامعة تم تدريبهم داخل المركزالجامعي للتطوير المهني بالجامعة خلال العام الماضي علي المهارات الوظيفية والمهنية و مهارات البحث عن الوظائف والتقديم لشغلها والتدريب على مهارات التوظيف والتدريب التقني و اللغة الإنجليزية و خدمات التوجيه والتخطيط.
وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة بصدد الإعلان عن إقامة المؤتمر الأول للتعليم الجامعي للربط مع سوق العمل كأول مؤتمر على مستوى الجامعات المصرية وذلك لمناقشة تأهيل الطلاب للتوظيف وتعليمهم المهارات والربط مع سوق العمل بالاحتياجات التي يحتاجها، وأن جامعة بني سويف تتبني مبادرة و استراتيجيات ربط البحث العلمي والدراسة الاكاديمية بسوق العمل و الصناعة.
وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تم إنشاءه من ضمن 21 مركزاً في 14 جامعة مصرية بالدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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