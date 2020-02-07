رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق المنصة الاليكترونية "حجز السيارات"

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له اليوم الجمعة أنه من خلال هذه المنصة يمكن إتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر، ليتمكن اعضاء هيئة التدريس من الدخول إليه وتسجيل بياناتهم.

وأكد الدكتور منصور، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدارسى الثاني من حيث صيانة المدن الجامعية وإمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب وصيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات، والانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.