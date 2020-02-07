سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان فى مأزق حقيقى

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:43 م
رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان فى مأزق حقيقى حسان دياب
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن لبنان فى مأزق حقيقى وخطر مفصلى يهدده، داعيًا إلى التكاتف والتعاون "فى سبيل تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية – خلال لقائه وفدا من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فى العالم – إلى أن الأزمات المتعددة التى تمر بها البلاد حاليا، مرجعها السياسات التى جرى اعتمادها فى السابق، مشددا على أهمية دور اللبنانيين فى الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان فى هذه المرحلة.

وأضاف: "أصبحنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذى يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وبطالة ونقص حاد بالسيولة.. إمكانيات الدولة قليلة للغاية، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق".

وتابع قائلا: "فى هذه المرحلة الدقيقة التى نمر بها، يبقى دوركم هو الأساس لمساعدة وطنكم لبنان، وطنكم الأم، وإننا نراهن على هذا الدور ليشكل جزءا أساسيا من ورشة الإنقاذ، لأنه فى حال انهار لبنان لا سمح الله فسوف يدفع الجميع دون استثناء الثمن، من لبنانيين مقيمين ومغتربين ومواطنين عاديين وموظفين ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة".

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية ونقدية غير مسبوقة منذ تاريخ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 بلغت حد طلب رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب خلال اجتماعه أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى "مساعدة عاجلة ودعم قوى" لإنقاذ البلاد على مختلف المستويات، لاسيما الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية، ومناشدا الدول الأوروبيو فتح خطوط ائتمان عاجلة لتأمين احتياجات لبنان.

وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية فى اهتزاز القطاع المصرفى وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 50% وانخفاض معدلات حركة السياحة بنحو 90% وكذا تراجع حركة الاستيراد والتصدير بصورة كبيرة، وحدوث شلل فى حركة قطاعات التجارة والصناعة والأسواق وإغلاق العديد من المؤسسات فى ضوء عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وصرف آلاف العمال فى حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى تخفيض العمالة لديها وكذلك خفض الرواتب بنسب متفاوتة بلغت نحو 50% حتى يتسنى لها الاستمرار فى العمل.

 


لبنان

الازمة اللبنانية

حسان دياب

رجال الاعمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راغب علامة عن برلمان لبنان: أعضاؤه غير مؤتمنين ولا يثقون ببعضهم

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:23 ص

مصادر وزارية: حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالى

الخميس، 06 فبراير 2020 12:34 م

كاريكاتير صحيفة سعودية.. لبنان رهينة الأجندة الإقليمية

الخميس، 06 فبراير 2020 10:00 ص

لبنان تبرز زيارة نادية لطفى لبيروت لوداع المقاتلين الفلسطينيين قبل ترحيلهم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:47 م

اعتصام لأصحاب محطات الوقود فى لبنان بعد غد احتجاجا على التسعير

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:29 م

رغم مساعى حكومة "دياب" لتفادى الإجراءات المؤلمة.. السندات الدولية تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة ببيروت وصعوبة إعادة هيكلة الدين.. وحسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس فى موعدها لتفادى الإضرار بسمعة لبنان

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة