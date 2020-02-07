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دعاء المطر عن النبى: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:30 ص
دعاء المطر عن النبى: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها دعاء المطر
كتب لؤى على

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دعاء المطر من الأدعية التى يستحب للمسلم أن يدعو فى وقت نزول المطر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر، ومن أبرزها ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر : عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعا .
 
كما ورد عند نزول المطر بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض ما ذكر فى الأثر ومنها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".
 
وورد أيضا "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".
 
كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
 
كانت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد ،  اليوم الجمعة  ،  انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى  مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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الارصاد الجوية

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