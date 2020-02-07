سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلو بالكم.. تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية اليوم

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:00 ص
خلو بالكم.. تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية اليوم تقلبات جوية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، بدءاً من الساعات الأولى، من اليوم الجمعة، طبقاً لنتائج استقراء الخرائط وتوقعات بحالة عدم الاستقرار ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها أحياناً إلى 34 كم/ساعة، فى حين أشار التقرير إلى عدم وجود احتمال لهطول الأمطار اليوم، أو هطول أمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية، وطالب المعهد الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانبها وضعت شركة الصرف الصحى، خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى.

وأضافت الشركة، أنه جرى إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما جرى حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.


تقلبات دويه

الاسكندريه

اخبار الطقس

امطار

محافظه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة