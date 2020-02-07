حفل زفاف جماعى بكوريا الجنوبية.. العرائس والعرسان يرتدون كمامات بسبب كورونا

كتب كامل كامل – تصوير رويترز

شهدت مدينة جابيونج الكورية الجنوبية حفل زفاف جماعى فى المركز العالمى للسلام، وذلك بكنيسة التوحيد، وارتدى أغلب المتواجدين فى حفل الزفاف، أقنعة وجه "كمامات" لمواجهة فيروس كورونا الذى يثير القلق بدول العالم.

وارتدى العرائس والعرسان وجزء كبير من الحضور "المعازيم" الكمامات، والتقطوا بها صور جماعية لحفل الزواج، لمواجهة الفيروس القاتل "كورونا" المتفشي من مدنية "ووهان الصينية".

وقد أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، عن إصابة أربعة حالات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين إلى 23 شخصا ، أحدهم أظهرت نتيجة التحاليل الأولية عدم اصابته لكن تبين لاحقا اصابته من خلال فحص طبي.

وقال المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم التأكد من إصابة ثلاثة كوريين من أسر مرضى سابقين والذين كانوا على اتصال بهم ، بالإضافة إلى سيدة صينية دخلت كوريا بهدف السياحة فى 23 يناير ، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية.

ودعت الصحة العامة فى كوريا إلى توفير المزيد من الاهتمام بالأشخاص الذين تم فحصهم بالفعل.

وقال المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكوريين الثلاثة خضعوا للحجر صحى قبل تشخيصهم بالمرض ، كما تم نقل جميع الحالات المصابة مؤخرًا إلى حجر صحى مناسب حتى يمكن مراقبتها وعلاجها.

وذكر أن الـ 21 شخصًا المتواجدين حاليًا قيد الحجر الصحى بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس حالتهم مستقرة، وأن الأطباء وافقوا على خروج اثنين من المرضى حتى الآن بعد تعافيهم والتأكد من عدم وجود أى مخاطر صحية على المخالطين لهم.

وقال المركز إن المريض الأول الذى زار الصين يبلغ من العمر 55 عامًا، بينما الأخرى سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا ، مشيرة إلى أنه ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم 20 يناير الماضى بعد عودتها من مدينة ووهان لتصبح بذلك أول حالة مصابة بهذا الفيروس فى كوريا الجنوبية.



الأزواج الذين يرتدون أقنعة للحماية من فيروس كورونا خلال حفل زفاف جماعي للكنيسة الموحدة



الأزواج الذين يرتدون أقنعة للحماية من فيروس كورونا الجديد خلال حفل زفاف جماعي للكنيسة الموحدة



الأزواج يرتدون أقنعة للحماية من كورونا خلال حفل زفاف جماعي للكنيسة الموحدة



الكمامات بطل حفل الزفاف الجماعى



حفل زواج جماعى



زوجة ترتدى الكمامة ليلة الزفاف



صورة جماعية لحفل الزواج



عروسة ترتدى قناع وجه لمواجهة فيروس كورونا