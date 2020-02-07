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حبس صاحب مغسلة وعامل بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:55 م
حبس صاحب مغسلة وعامل بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر سرقة سيارة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس صاحب مغسلة وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة .

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تمكنت من ضبط  كلاً من"أ.ع" ، 36 سنة، عامل بشركة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 29079 لسنة 2018م مدينة نصر أول  " سرقة وسائل نقل " ، و"ش.م" ،  40 سنة، صاحب مغسلة سيارات والمطلوب التنفيذ عله في القضية رقم 9516 لسنة 2016م الأزبكية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 14 يوم..

 

وعقب قيامهما بسرقة السيارة رقم  ر ف أ 197 ماركة نصر 127 موديل 1983م بيضاء اللون أثناء توقفها بمحل الواقعة،وبحوزتهما مفك حديدي ، كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط  اعترفا بسرقة السيارة بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين إنه "أ.إ" ،  55 سنة، عاطل ومقيم بمحل الواقعة ، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، قيام (عاطل وشقيقه لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش ، كمية من المفاتيح المصطنعة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما السلاح لحماية نشاطهما الإجرامى وإرتكابهما 5 حوادث بدائرة القسم بذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما ومنطقة البدرشين بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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