جهاز الشروق: الانتهاء من تطوير 4 مجاورات سكنية بالحى الثانى شرق بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لـ4 مجاورات سكنية بالحى الثانى شرق البالغ مساحته 215 فداناً، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز للنهوض بالقطاع الشرقى للمدينة، واستكمال جميع مرافقه من شبكات طرق وكهرباء وإنارة لتوفير سبل الإقامة بالمنطقة.

وأضاف: شمل التطوير تنفيذ طبقة أسفلت بإجمالى أطوال طرق 25 كيلو متر، وأرصفة خرسانية مطبوعة وإنترلوك بمساحة 70ألف متر مربع، وبردورات بأطوال 55 كيلو متر، ورفع مخلفات بكمية 40ألف متر مكعب، بالإضافة إلى زراعة وتشجير المناطق الخضراء بمساحة 58 ألف م2 من النجيل، وتوفير 150عامود إنارة حدائق تغطى كافة المسطحات الخضراء ورفع مستوى الإنارة العامة للطرق بنسبة تتجاوز 95%، وتنفيذ عدة بالوعات لصرف مياه الأمطار، إلى غير ذلك من أعمال التطوير.

وفى سياق متصل، كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس وليد أحمد أحمد، مدير موقع إحدى الشركات المسند لها أعمال

تنفيذ (16) عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة الشروق، تقديراً لعطائه الملموس وسعيه للارتقاء بمستوى الأعمال المنفذة بالمشروع.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه سبق وضع أسس للتكريم بين الشركات العاملة بالمدينة، من أهمها الالتزام فى العمل وتحمل المسئولية وتقديم الأفضل، مضيفاً أنه تم تسليم شهادة تقدير للمهندس المثالى، وسيتم تكرار التكريم شهرياً، لتحفيز العاملين بالشركات على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل وتحقيق الإنجاز المطلوب.

كما أعرب مسئولو الشركة عن تقديرهم لهذا التكريم الذي يمثل لهم قيمة عظيمة معنوية تتمثل في تقدير رئيس الجهاز لهذا الجهد.