جامعة سوهاج تنظم دورة لتأهيل الشباب لحصول على فرصة عمل بمصانع الأسمنت

سوهاج محمود مقبول

أعلنت وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال (TTEU) بجامعة سوهاج، عن إنطلاق دورة لتأهيل الشباب من أجل الحصول على فرصة عمل بمصانع الأسمنت تعرف على الدورة وشروطها:

1- عنوان الدورة: صناعة الأسمنت من الحجارة إلى الشيكارة

2- المكان: وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الاعمال - الجامعة القديم - بمبنى المطعم المركزى - الدور الثالث

3- نوع الدورة: صناعة الأسمنت المتقدمة إنتاجه وجودته

4- تأتى الدورة برعاية وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال و جامعة سوهاج

5- الدورة 40% عملى والتدريب بكبرى مصانع الأسمنت

6- محتويات الدورة –المقدمة ومراحل تطور صناعة الأسمنت والطريقةالجافه لصناعة الأسمنت البورتلاندي وعملية تجهيز الخامات وطرق التحجير وكيمياء صناعة الأسمنت والتحكم في جودة الأسمنت ونبذه عن الأنواع الشائعة للاسمنت وصناعة الأسمنت والبيئة

7- المحاضرون: نخبة من اساتذة الجامعة المتخصصين بالإضافة إلى استشاريين من المهندسين فى التخصص ذوى الخبرة العالية

8- مدة الدورة: 20 ساعة على أيام

9- سعر الدورة: 1500 جنيها مصريا

10- المميزات:الحصول على شهادة معتمدة من الوحدة والجامعة وتوثق من الخارجية وسيتم البدء بالدورة حين اكتمال العدد المطلوب