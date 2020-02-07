سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:21 ص
جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات جامعة القاهرة تفوز بمسابقات بأسبوع فتيات الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فازت طالبات جامعة القاهرة، بالمركز الأول والدرع العام بأسبوع فتيات الجامعات الخامس، المنعقد بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير - 6 فبراير الجاري، وذلك بعد منافسات قوية تفوقت فيها طالبات جامعة القاهرة على طالبات 27 جامعة، وحصدن 4 ميداليات ذهبية، و 2 ميدالية فضية، وميدالية واحدة برونزية.
 
وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة بالمظهر الرائع الذي ظهرت عليه طالبات الجامعة في أسبوع فتيات الجامعات الخامس، وهنأهن على الفوز بالمركز الأول والدرع العام، وحصولهن على المراكز الأولى في المسابقات.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية سواء كانت محلية أو دولية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى بعد إعدادهم بشكل متكامل.
 
وكانت طالبات جامعة القاهرة، قد فزن في مسابقات اسبوع فتيات الجامعات الخامس بجامعة الفيوم، بالميدالية الذهبية غناء فردي، والميدالية الذهبية في الموسيقى فردي، وميداليتن ذهبية في النشاط العلمي (ميكاترونيك ومجلات الحائط)، كما فزن بالميدالية الفضية في الموسيقى منفرد، والبرونزية موسيقى منفرد، وفازت طالبات القاهرة بالمركز الأول في النشاط الثقافي والنشاط الرياضي، وبالمركز الثاني في النشاط الفني وتنس الطاولة الجماعي وكرة الطائرة وتنس الطاولة الفردي، وبالمركز الثالث متخصص في الأشغال الفنية وكرة السلة. وفزن بالمستوى الأول جوالة، وفي العاب القوى فازت طالبات القاهرة بالمركز الأول والثاني والثالث.
 
يذكر أن جامعة القاهرة، الأولى بمصر طبقًا للتصنيف الاسباني للاستشهادات العالمية 2020 حيث تقدمت بمقدار 10 آلاف إشارة مرجعية للبحوث عن العام السابق، كما فاز طلابها بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين، وأسبوع فتيات الجامعات، والفوز بكأس العباقرة تمريض.
 
c968622b-e9ea-407d-a8b9-f17c52b1990c
 
c8af0887-c144-4bce-9594-b778d44029d6
 
58d1a0f9-09e3-470b-bc52-4782043c0ca4
 
a67fc824-f501-4451-95f0-91e5dcdf4d35
 
a549555b-9e60-4af3-b255-0b2299eef46a
 
 
 
2096f77e-807b-4472-92fc-9613af06ac80
 
0946e0e4-4704-44c3-a7b0-00d316ae8156

 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اسبوع فتيات الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على 13 مسارا وضعها الخشت لتطوير اللغة العربية بجامعة القاهرة

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 ص

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لجلسة 2 أبريل

الخميس، 06 فبراير 2020 02:22 م

جامعة القاهرة تنهى استعدادات الفصل الدراسى الثانى.. وانتظام المحاضرات السبت

الخميس، 06 فبراير 2020 10:29 ص

فيديو.. انسياب مرورى أعلى محور صفط وكثافات بمخرج جامعة القاهرة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:40 م

جامعة القاهرة الأولى بمصر طبقا للتصنيف الأسبانى 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة