توقيع الكشف الطبى المجانى على 2800 مواطن بكفر المياسرة دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انتهاء فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أُقيمت خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بكفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا وتضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2800 مواطن بالإضافة إلى تحويل عدد 102 حالة الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم و كذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات.

وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع 1977 كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

وأوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد 1796 فيزا كارت جديدة لمعاش تكافل وكذلك 107 فيزا للحالات التى تم تحديثها ضمن معاش تكافل بالإضافة إلى 74 فيزا كارت بمعاش كرامة لافتة إلى أن عملية التوزيع تتم من خلال 21 إدارة و60 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.

وعلى جانب آخر قال حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه ووفقا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم تسليم كروت الفيزا للمستحقين فى أسرع وقت ممكن وتوعيتهم بكيفية تشغيلها عبر ماكينات الصراف الآلي سعياً لراحة المستفيدين والتيسير عليهم.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قالت إن المحافظة أقامت احتفالية للصائدين العائدين من اليمن، متابعة: "كنا متواصلين مع أسر الصيادين، وأكدنا لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لإنهاء الأزمة".

وأضافت منال عوض: "الدولة بذلت جهود عظيمة على مدار شهرين، وإعادة الصيادين من اليمن دليل على أن مصر لا تفرط في أبنائها".