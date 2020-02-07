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توزيع 64 آلاف طن أسمدة وتحديد أماكن زراعة الأرز بكفر الشيخ

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:57 م
توزيع 64 آلاف طن أسمدة وتحديد أماكن زراعة الأرز بكفر الشيخ وكيل زراعة كفر الشيخ خلال لقاء بمديري الجمعيات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 7 حالات تعدي على الأرضي الزراعية في جميع قطاعات المحافظة، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 64 ألف طن أسمدة، منها 37 ألفا و55 طن يوريا، و26 ألفا و59 طن نترات.

وقال الدكتور حمدي جامع، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ إنه تم مكافحة 108 آلاف و185 فدان قمح من الحشائش عريضة، الحشائش رفيعة، المن، الاصداء الاصفر، البياض الدقيقي على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، ومكافحة 3713 فدان فول من  المن، تبقع بنى، صانعات اتفاق على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، ومكافحة 49ألف و160 فدان بنجر من  دودة ورقة قطن، تبقع سركسبورى، ذبابة البنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة.

وأضاف جامع، أنه عقد اجتماعا بحضور مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، لمناقشة تحديد أماكن زراعة الارزعلى مستوى المحافظة مع الالتزام بعدم تكرار الزراعة في نفس مكان العام الماضي، والتنسيق بين الإدارات الزراعية والاصلاح والمراقبة مع إدارات الري بالمراكز عند عمل دورة الأرز، وتحري الدقة عند عمل محضر مخالفة زراعة الأرز .

وقال جامع، إنه شدد على كل الإدارات والقطاعات بتشغيل الجهاز الاشرافي "مكافحة، إرشاد، متابعة "لاكتشاف أي إصابة بأصداء القمح خاصة الصدأ الأصفر والتوصية بعلاجها فوراً بالمبيدات الموصي بها وهي متوفرة بالإدارات الزراعية، وعمل حصر كامل لجميع الأنشطة الخاصة بالمجالس الاستشارية الزراعية "الأرض، النشاط القائم عليها، عامل أو متوقف، وعمل حصر لحقول الوحدات الارشادية الموجودة علي ملك وزارة الزراعة بالتفصيل، وتنشيط حركة الارشاد الزراعي على مستوى المحافظة.

وأضاف جامع، أنه وجه بإحلال وتجديد مباني الجمعيات الزراعية الصادر لها قرارات إزالة، وإعادة المخازن والمقار التي استولى عليها بنك التنمية والائتمان الزراعي، وسرعة الانتهاء من جميع البيانات الخاصة بالحيازة الالكترونية لسرعة إطلاق المنظومة كما في محافظات الشرقية والغربية البحيرة، وشد على الإزالة الفورية لأي تعديات على الارض الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيالها .


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