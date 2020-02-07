توجيه 90 اتهاما لشاب قتل 22 شخصا فى ولاية تكساس الأمريكية

(رويترز)

وجهت هيئة محلفين 90 اتهاما بارتكاب جرائم كراهية لشاب من ولاية تكساس الأمريكية متهم باستهداف أشخاص ينحدرون من أصول مكسيكية عمدا فى حادث إطلاق نار عشوائى أسفر عن مقتل 22 شخصا فى أحد متاجر وولمارت بمدينة إل باسو العام الماضي.

وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى باتريك كروسيوس (21 عاما) إلى حد الإعدام.

وقال جون باش ممثل الادعاء بعد توجيه لائحة الاتهام من هيئة محلفين كبرى إن كروسيوس سيواجه الآن محاكمة منفصلة فى محكمة اتحادية مضيفا "نتقاسم نفس الهدف هنا فى تحقيق العدالة لعائلات الضحايا".

وقال باش إن إطلاق النار فى إل باسو كان عملا إرهابيا محليا وهجوما على مجموعة عرقية بأكملها.

ويُتهم كروسيوس بإطلاق النار على متسوقين ببندقية "إيه كيه-47" داخل متجر لوول مارت. واستسلم الرجل للضباط الذين واجهوه فى الخارج.

واعترف كروسيوس أثناء استسلامه وأخبر الشرطة بأنه كان يستهدف المكسيكيين وذلك وفقا لشهادة شرطة إل باسو التى نشرت بعد أيام من حادث إطلاق النار. وينحدر معظم القتلى من أصول لاتينية.

وفى بيان قال المدعون إن كروسيوس نشره على الانترنت ذكر المهاجم أن هجومه "رد على غزو المنحدرين من أصول لاتينية لتكساس".