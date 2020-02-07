سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توجيه 90 اتهاما لشاب قتل 22 شخصا فى ولاية تكساس الأمريكية

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:20 ص
توجيه 90 اتهاما لشاب قتل 22 شخصا فى ولاية تكساس الأمريكية تكساس
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

وجهت هيئة محلفين 90 اتهاما بارتكاب جرائم كراهية لشاب من ولاية تكساس الأمريكية متهم باستهداف أشخاص ينحدرون من أصول مكسيكية عمدا فى حادث إطلاق نار عشوائى أسفر عن مقتل 22 شخصا فى أحد متاجر وولمارت بمدينة إل باسو العام الماضي.

وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى باتريك كروسيوس (21 عاما) إلى حد الإعدام.

وقال جون باش ممثل الادعاء بعد توجيه لائحة الاتهام من هيئة محلفين كبرى إن كروسيوس سيواجه الآن محاكمة منفصلة فى محكمة اتحادية مضيفا "نتقاسم نفس الهدف هنا فى تحقيق العدالة لعائلات الضحايا".

وقال باش إن إطلاق النار فى إل باسو كان عملا إرهابيا محليا وهجوما على مجموعة عرقية بأكملها.

ويُتهم كروسيوس بإطلاق النار على متسوقين ببندقية "إيه كيه-47" داخل متجر لوول مارت. واستسلم الرجل للضباط الذين واجهوه فى الخارج.

واعترف كروسيوس أثناء استسلامه وأخبر الشرطة بأنه كان يستهدف المكسيكيين وذلك وفقا لشهادة شرطة إل باسو التى نشرت بعد أيام من حادث إطلاق النار. وينحدر معظم القتلى من أصول لاتينية.

وفى بيان قال المدعون إن كروسيوس نشره على الانترنت ذكر المهاجم أن هجومه "رد على غزو المنحدرين من أصول لاتينية لتكساس".

 

 


كراهية لشاب

تكساس

كروسيوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة