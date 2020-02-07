سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 ص
"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور سمير عبد المجيد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، أنه تم تمويل مشاريع بقيمة 3.1 مليار جنيه بالقاهرة منذ نشأته، بواقع  132 ألف مشروع ووفر 243 ألف فرصة عمل.
 
وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا مع محافظة القاهرة لتنظيم ندوات بمراكز الشباب بكل الأحياء لتقديم خدمات الجهاز وتوعية الشباب بما يقدمه الجهاز وطرح أفكار للعمل الحر وقيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إقامة ملتقيات للتوظيف على مستوى الأحياء لتوفير فرص عمل للشباب.
 
وعقدت محافظة القاهرة المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان " استثمار الشباب " في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائباً عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، والمهندس حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات فى مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد.
 
كما افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الملتقى الأول للتوظيف، الذى نظمته محافظة القاهرة بحديقة الجزيرة، منذ يومان، تحت عنوان "استثمار الشباب"، والذى يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، حيث تفقد المحافظ تلقى الشركات طلبات الشباب للتوظيف، كما تفقد المحافظ معرض المشروعات الصغيرة المقام داخل الملتقى.
 
واستمع محافظ القاهرة للشباب أصحاب المشروعات التى تم تمويلها من جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة، حيث عرض الشبب مشغولات يدوية، وأفكار للمشروعات، بالإضافة إلى عرض مشغولات شباب حى الأسمرات والذى لاقى اعجاب الجميع.
 

مشروعات الشباب

القاهرة

تشغيل الشباب

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: تمويل مشروعات الشباب يبدأ من 10 آلاف لـ10 ملايين جنيه

الأحد، 02 فبراير 2020 04:08 م

لجان تحكيم مشاريع الشباب تبدأ تقييم 300 نشاط طلابى لتمويل 10 مشاريع

الخميس، 30 يناير 2020 03:00 م

إعفاء مشروعات الشباب والقطاع غير الرسمى المُقنن من رسوم التوثيق والتشغيل

الأحد، 26 يناير 2020 02:11 م

إعفاء مشروعات الشباب من ضريبة القيمة المضافة فى مادة جديدة بقانون الحكومة

الأحد، 26 يناير 2020 01:32 م

مليار جنيه لتمويل 14 ألف و954 مشروع للشباب بالبحيرة

الخميس، 16 يناير 2020 06:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال × أسبوع.. فيديو

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة