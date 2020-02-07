"تنمية المشروعات الصغيرة" بالقاهرة: مولنا 132 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور سمير عبد المجيد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، أنه تم تمويل مشاريع بقيمة 3.1 مليار جنيه بالقاهرة منذ نشأته، بواقع 132 ألف مشروع ووفر 243 ألف فرصة عمل.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا مع محافظة القاهرة لتنظيم ندوات بمراكز الشباب بكل الأحياء لتقديم خدمات الجهاز وتوعية الشباب بما يقدمه الجهاز وطرح أفكار للعمل الحر وقيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إقامة ملتقيات للتوظيف على مستوى الأحياء لتوفير فرص عمل للشباب.

وعقدت محافظة القاهرة المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان " استثمار الشباب " في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائباً عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، والمهندس حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات فى مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد.

كما افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الملتقى الأول للتوظيف، الذى نظمته محافظة القاهرة بحديقة الجزيرة، منذ يومان، تحت عنوان "استثمار الشباب"، والذى يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، حيث تفقد المحافظ تلقى الشركات طلبات الشباب للتوظيف، كما تفقد المحافظ معرض المشروعات الصغيرة المقام داخل الملتقى.

واستمع محافظ القاهرة للشباب أصحاب المشروعات التى تم تمويلها من جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة، حيث عرض الشبب مشغولات يدوية، وأفكار للمشروعات، بالإضافة إلى عرض مشغولات شباب حى الأسمرات والذى لاقى اعجاب الجميع.