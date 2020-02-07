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تموين المنوفية تحرير 2765 مخالفة متنوعة خلال شهر

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:00 ص
تموين المنوفية تحرير 2765 مخالفة متنوعة خلال شهر مخبز - أرشيفية
المنوفية-محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 2765 مخالفة تموينية خلال شهر يناير من العام  الحالى 2020، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وافق على غلق 5 مخابز سياحية بمدينة شبين الكوم لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع شرطة المرافق، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.

كما أوضح وكيل وزارة التموين بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 529 محضر تموينى تنوع بين 175 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدى لبيعه بالسوق السوداء، و220 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية و134 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وقد أكد المحافظ على الاستمرار فى شن الحملات التموينية مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب. 

 


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