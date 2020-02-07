تقلبات جوية شديدة ورياح مثيرة للرمال في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم، تقلبات جوية شديدة، حيث هطلت الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وزيادة فى شدة الرياح يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج.

وكان تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، حذر من احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة، بدءاً من يوم الجمعة، طبقاً لنتائج استقراء الخرائط وتوقعات بحالة عدم الاستقرار ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها أحياناً إلى 34 كم/ساعة، فى حين أشار التقرير الى احتمال هطول أمطار خفيفة و متوسطة فقط على السواحل الشمالية، و طالب المعهد الجهات التنفيذية بإتخاذ الاجراءات الاحترازية الازمة

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار ، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.



ارتفاع الامواج



ارتفاع الامواج



السماء يلاؤها الغيوم



امطار خفيفة و متوسطة



تقلبات جوية شديدة



تقلبات جوية



زيادة شدة الرياح