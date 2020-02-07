تفاصيل وفاة عروسين بعد شهرين من الزواج بسبب تسرب الغاز

القليوبية نيفين طه

أحزان ودموع ملأت منطقة منشية عبدالمنعم رياض بمدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية بعد وفاة عروسين لم يمر على عرسهما سوي شهرين شهرين بسبب تسرب غاز من شقتها.

ويقول جيران الضحايا، إن العريس كان طول عمره في حاله وغلبان ملحقش يفرح، طيلة حياته شقي وتعب وبعد زواجه لم يكمل سوي شهرين وتوفي هو وزوجته.

وأضافوا أن الضحية من أسرة متوسطة الحال لا تسعي الا للعمل من أجل الرزق والعيشة، وإنه يوم الواقعة، انبعثت رائحة كريهة من شقتهما، فعلي الفور قام الجيران وأهالي المنطقة بالطرق علي باب الشقة ولم يرد أحد.

وسرعان ما قام الأهالي بكسر باب الشقة ووجدا المجنى علية ميتا فوق كنبة الصالة بشقته، وزوجته متوفاة أمام باب الحمام وتم إبلاغ رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى.

وأوضح أحد أهالي المنطقة، أن تلك الواقعة أحزنت الجميع.

ومن جانبه امر أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بالتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي لها لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أخطارا من العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية – منشية عبد المنعم رياض – دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق 25 سنة، ومقيم ذات العنوان مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومه. كما تبين وجود جثة زوجته 25 سنة، ربة منزل مسجاه على وجهها داخل حمام الشقة بسبب تسريب غاز أول أكسيد الكربون من سخان الغاز بحمام الشقة.

وبسؤال كل من شقيق المتوفى 37 عاما، عامل بمحل كشرى ومقيم ذات العنوان، وشقيقة المتوفاة 27 سنة ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص ولم يشتبها فى الوفاة جنائياً، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.



