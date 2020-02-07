تعرف على 13 مسارا وضعها الخشت لتطوير اللغة العربية بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

وضع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اهم المحاور والمسارات التى ستعمل عليها مفوضية تطوير اللغة العربية التى تم تشكيلها بالجامعة تنفيذا للمبادرة التى أطلقها لتطوير اللغة العربية ، مؤكدا أن التطوير يهدف إلى تطوير العقل المصرى ، وفى هذا الإطار يرصد " اليوم السابع" المسارات التى ستعمل عليها المفوضية لتحقيق التطوير والتى تتمثل فى الأتى:-

1 - صناعة معجم عربى معاصر شامل مرن يقبل النمو المستمر.

2 - وضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات التعريب.

3 - وضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات إدخال مفردات اللهجات المحلية والعامية إلى العربية.

4 - العكوف على النظر فى تبسيط قواعد اللغة وحذف مالا يلزم منها، وأحد معايير ذلك عدم تأثيره على المعنى، فكل ما لا يؤثر على المعنى لا داعى له .

5 - تغيير طريقة تعلم العربية من حفظ القواعد إلى الممارسة .

6 - دراسة تبسيط طريقة كتابة اللغة العربية.

7 - تدريس الحد الأدنى الذي يستقيم معه اللسان وطريقة الكتابة.

8- دراسة الأسباب النفسية لانصراف الأغلبية عن محاولة إتقان العربية، وكيفية علاجها.

9- وضع امتحان دولي لقياس إجادة الحد المقبول اللغة العربية للتواصل، على غرار امتحان TOEFL و IELTS في اللغة الإنجليزية، وامتحان HSK في اللغة الصينية، وامتحان DELF في اللغة الفرنسية. والنظر في شرط اجتيازه للالتحاق بالدراسات العليا، أو التعيين في الوظائف التي تقتضي هذا في حدود المعايير الدولية

10- الاستفادة من التجارب الدولية في تعليم اللغة الأم في التعليم قبل الجامعي لتلك البلدان، في تصميم المناهج وطرق التعليم. وأتصور أن الإطار الأوربي الموحد مفيد جدا في هذا الشأن.

11- التدريب المستمر للمعلمين على الطرق الحديثة في التدريس.

12 - وضع اختبار معرفي موحد للمعلمين لابد من اجتيازه قبل العمل بتدريس اللغة العربية.

13- وضع منهج معياري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.