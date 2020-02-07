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تعرف على تفاصيل انعقاد اجتماع مجلس العمداء الطارئ بجامعة المنيا

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:00 ص
تعرف على تفاصيل انعقاد اجتماع مجلس العمداء الطارئ بجامعة المنيا اجتماع مجلس العمداء الطارئ بجامعة المنيا
فريق المحافظات

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دعا الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا عمداء كليات الجامعة العشرين، ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، لانعقاد اجتماع طارئ، تأكيدًا على الانتهاء من الاستعدادات النهائية بالكليات والجامعة، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والذى من المقرر له أن يبدأ الأحد القادم التاسع من فبراير وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي2019 / 2020، مشدداً على انتظام العملية التعليمية بالكليات من يومها الأول، ليسود انطباع مليئ بالجدية والاجتهاد لدى الطلاب.

خلال الاجتماع ناقش المجلس إعداد خطة ورؤية توعوية للطلاب نحو الاحتياطات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، وتطبيق إلاجراءات اللازمة لذلك بكافة منشأت الجامعة؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها.

وأكد الدكتور "عبد النبي" أن جميع كليات الجامعة انتهت من إعلان جداولها الدراسية على طلابها بصفحات الكليات الإلكترونية بموقع الجامعة، وبمواقع التواصل الاجتماعى، مشدداً على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بها من بدء الدراسة في يومها الأول، مضيفًا أن ست كليات بالجامعة قد أعلنت نتائجها لجميع فرقها، كما أنهت تسع كليات آخرى  إعلان أكثر من 90%، من نتائجها، علي أن تتوالى باقي الكليات إعلان نتائجها علي الطلاب حتى نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

كما وجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات نحو التنسيق فيما بينهم لسد احتياجات الكليات من ماكينات التصحيح الإلكترونية وتوفيرها لضمان سرعة إعلان النتائج.

وأكد الدكتور "مصطفى عبد النبي"، أن عدد المستفيدين من صرف الإعانات العينية والنقدية من الصندوق المركزي للتكافل الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول وصل إلى 6093 طالب وطالبة من المستحقين للدعم من مختلف كلية الجامعة، بنسبة بلغت 11%، صُرفت على هيئة دعم عيني ونقدي مباشر،حيث شملت أوجه صرف الإعانات العينية  تسديد المصروفات الدراسية، ورسوم المدن الجامعية، وإسكان خارجي، وشراء كتب دراسية، وملابس، ونظارات طبية، هذا إلى جانب ما قدمته الجامعة من خدمات طبية خلال الفصل الدراسي الأول والتي وصلت  إلى أربعة ملايين جنيه، استفاد بها الطلاب من خلال تقديم العلاج لهم، وصرف الأدوية من الخارج، وإجراء الأشعة والتحاليل مما يعد مساهمة كبيرة من الجامعة لدعم طلابها وعلاجهم ورعايتهم صحياً.     

كما ناقش المجلس توزيع الأربعة مدرجات الجديدة التي دخلت الخدمة بالجامعة تجريبياً بناءً على احتياجات الكليات وأعداد طلابها، مؤكدًا على قرب انتهاء الجامعة من أربعة مدرجات أخرى جديدة ستدخل الخدمة خلال الستة أشهر القادمة والتي ستكون نقلة نوعية لسد احتياجات الكليات من المدرجات وحل مشكلة الكثافة الطلابية بها.

كما وافق المجلس على اعتماد الاختبارات الالكترونية ببعض كليات القطاع الطبي والالتزام بالمعايير الخاصة بها طبقًا لنظم عملها من حيث إعداد بنوك الأسئلة، وإجراءات الاختبارات الالكترونية المتوافقة بتطبيقات المنظومة الجديدة، وذلك من خلال التعاون مع مركز القياس والتقويم بالجامعة.

 


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