تركيب 5 ماكينات ATM جديدة فى قرى إسنا لخدمة الأهالى بجنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه في إطار اتجاهات الدولة للشمول المالي بتعميم الميكنة، وتوفير جميع الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالقري والنجوع تسهيلا على المواطنين، تم تركيب 5 ماكينات صراف آلي جديدة لخدمة المواطنين في القرى لدعم الأهالي وتوفير الخدمات اللازمة لهم لممارسة حياتهم اليومية وتوفير احتياجاتهم بصورة طبيعية تماماً .

وأضاف محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا – في بيان صحفي - أنه تم الانتهاء حالياً من أعمال تركيب عدد 5 ماكينات صراف آلي ATM بالمقرات الآتية:- (ديوان مركز ومدينة إسنا - مقر الوحدة المحلية لقرية الدير - مقر الوحدة المحلية لقرية الحلة - مقر الوحدة المحلية لقرية أصفون - مقر الوحدة المحلية لقرية النمسا)، وذلك بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لتيسير الصرف وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه في إطار حرص الدولة لمكافحة الفساد بشتى أنواعه وترسيخ مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أي مجاملة أو تمييز، وحرص الدولة على إعلان حق المواطن في التعرف على النتائج والجهود المبذولة، والتزام الدولة بمواصلة الجهود لأجل الوصول إلى درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدي إلي كافة الفساد وأشكاله، وحفاظاً على حقوق المواطنين والتعامل مع المواطن بكل نزاهة وشفافية، والبعد عن كل ما يثير الشبهات منعاً للمسائلة القانونية للمسئولين والعاملين بالجهاز الإداري بمحافظة الأقصر، حيث تهيب رئاسة مركز ومدينة إسنا وكافة الموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهاز الإداري بمركز إسنا بمراعاة الالتزام بالشفافية والحيادية في التعامل مع المواطنين والبعد عن كل ما يثير الشبهات، وذلك منعاً للمسائلة القانونية وحماية للمسئول من التعرض لثمة أمور تثير الشكوك والجدل، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن لعدم الامتثال لرغبات الفاسدين في أي موقع.