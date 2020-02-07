سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تذكرة منفصلة بسعر موحد لزيارة منطقة البانوراما بقصر البارون إمبان

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:30 ص
تذكرة منفصلة بسعر موحد لزيارة منطقة البانوراما بقصر البارون إمبان قصر البارون
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار علي فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بالقصر ليستمتع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح، بالاضافة الي مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث أنه يطل علي قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل، كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم ومباني، و قد تم عمل تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط وتحديد سعر موحد لها يبلغ 50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصري، مشيرا الي أن سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ 100 جنية مصري للزائر الاجنبي و50 جنيه للطالب الأجنبي و20 جنيها للزائر المصري و 10 جنية للطالب المصري، وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).
 
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار حتى الآن أنهت أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له، بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروى تاريخ حى هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.
 
وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

قصر البارون

وزارة السياحة و الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة