تذكرة منفصلة بسعر موحد لزيارة منطقة البانوراما بقصر البارون إمبان

كتبت آمال رسلان

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار علي فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بالقصر ليستمتع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح، بالاضافة الي مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث أنه يطل علي قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل، كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم ومباني، و قد تم عمل تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط وتحديد سعر موحد لها يبلغ 50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصري، مشيرا الي أن سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ 100 جنية مصري للزائر الاجنبي و50 جنيه للطالب الأجنبي و20 جنيها للزائر المصري و 10 جنية للطالب المصري، وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار حتى الآن أنهت أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له، بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروى تاريخ حى هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.

وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.