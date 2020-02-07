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تحصين 44 ألفا و887 رأس من الأبقار والأغنام ضد الأمراض فى المنوفية

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:42 م
تحصين 44 ألفا و887 رأس من الأبقار والأغنام ضد الأمراض فى المنوفية محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 44 ألف و887 رأس من الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام من إجمالي مستهدف 184 ألف و633 رأس من الماشية والأغنام بنسبة 24% من المستهدف تحقيقه، وذلك منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من أول فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2020.

وأضاف أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

ومن جانبه أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها .

وكان الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، قد أعلن  أنه تم الانتهاء من تحصين 367ألف و336 رأس من الجاموس والأبقار والاغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من بداية الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية بداية من يوم 23 نوفمبر 2019 وحتى 9 يناير2020 بنسبة تنفيذ 105% من المستهدف تحقيقه.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي القري والمراكز علي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.


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