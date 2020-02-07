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تحريات المباحث: طالب تجارة الإسكندرية أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:10 ص
تحريات المباحث: طالب تجارة الإسكندرية أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة الطالب المتهم
الإسكندرية أسماء على بدر

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كثفت مباحث الإسكندرية تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود راغب استاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب "محمود.م.أ" انتقاما منه لفصله من الكلية.
 
وأكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى، أن الطالب أخفى الطبنجة وقاروره بنزين فى حقيبه صغيرة وهى طبنجة محدثة للصوت واستخدمها بضرب الاستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البلاغه فى الرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على استاذ الجامعة ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثات استاذ الجامعة.
 
كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله إلى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.
 
وقرر المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرقى بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة اعتداء طالب على استاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية داخل مكتبه بالكلية بطبنجة واصابته بجرح، والانتقال لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان عن الواقعة. 
 
وتواصل نيابة باب شرقى استجواب الطالب المتهم فى واقعة الاعتداء على استاذ جامعى ، كما طالب باستجواب استاذ الجامعة بعد استكماله العلاج وتسمح حالته بالاستجواب ، بالإضافة إلى سماع شهود العيان مع استمرار حجز الطالب على ذمة التحقيقات.
 
وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.
 
مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يذكر ان بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقه، فطلب منه الخروج من اللجنه ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعه باليد وقام بدفعه إلى الخلف.
 
وعندما تم استدعاء الأمن حضر احد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن السيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.
 
 
 
 
 

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