تحريات المباحث: طالب تجارة الإسكندرية أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة

الإسكندرية أسماء على بدر

كثفت مباحث الإسكندرية تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود راغب استاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب "محمود.م.أ" انتقاما منه لفصله من الكلية.

وأكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى، أن الطالب أخفى الطبنجة وقاروره بنزين فى حقيبه صغيرة وهى طبنجة محدثة للصوت واستخدمها بضرب الاستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البلاغه فى الرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على استاذ الجامعة ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثات استاذ الجامعة.

كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله إلى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.