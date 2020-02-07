بوريس جونسون يعين أول سيدة بمنصب سفير بريطانيا لدى واشنطن

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قرر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، تعيين كارين بيرس، سفيرة لبريطانيا فى الولايات المتحدة، وتعد بذلك أول سيدة قط تتولى هذا المنصب.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن كارين بيرس، والتى تشغل الآن منصب مندوبة ​بريطانيا​ الدائمة لدى ​​الأمم المتحدة​ ، ستخلف السير كيم داروش الذى استقال من منصبه كسفير بريطانيا فى واشنطن بسبب رسائل بريد الكترونى مسربة انتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .



ووصفت الحكومة البريطانية بيرس بأنها أحد أكثر كبار الدبلوماسيين ذوى الخبرة فى بريطانيا، موضحةً أن بوريس جونسون يرى أن بيرس دبلوماسية محنكة ويشعر بالسرور لتمثيلها لبريطانيا فى واشنطن، وستتولى بيرس مهام منصبها فور موافقة واشنطن رسميًا على تعيينها، بعد أن ظل منصب السفير البريطانى لدى واشنطن شاغرًا منذ استقالة كيم داروش يوليو الماضي.



ويأتى ذلك فى وقت حرج لعلاقات بريطانيا مع واشنطن، إذ يسعى جونسون لتأمين اتفاق تجارى مربح مع واشنطن فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، كما يتزامن ذلك مع قرار جونسون لتحدى ترامب بالسماح لشركة هواوى الصينية للاتصالات ببناء أجزاء من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.

يذكرأن، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن العاملين بوزارة الخارجية البريطانية قد تم منعهم من استخدم جملة "بريكست بدون اتفاق" حيث يصعّد رئيس الحكومة بوريس جونسون جهوده لإقناع الرأى العام بأن هذا الاتجاه قد انتهى.